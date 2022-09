Eesti ei lase Ukrainas sõdimas käinud Vene kodanikke tagasi riiki

Eestil ei ole alust takistada riigist lahkuda soovivaid Vene kodanikke, kes siin alalise elamisloaga elavad, kuid kui saab teatavaks, et nad on käinud Ukrainas sõdimas, siis neid enam tagasi riiki ei lubata.

"Eesti ei ole kehtestanud Vene Föderatsiooni kodanikele piiranguid Eestist lahkumiseks. Kui teada saame, et nad läksid sõdima, siis tagasiteed Eestisse neil ei ole," ütles siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar kolmapäeval pressiesindaja vahendusel ERR-ile.

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas kolmapäeval välja osalise mobilisatsiooni, viidates riiki ähvardavale ohule.

Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu sõnul mobiliseeritakse 300 000 reservväelast. Šoigu kinnitas, et mobiliseeritakse need, kellel on olemas sõjaline kogemus.

Venemaa on 24. veebruaril alustatud pealetungis Ukrainale sattunud viimastel nädalatel raskustesse ning pidanud mitmes piirkonnas taanduma. Sõjandusekspertide hinnangul on Vene relvajõududel suurte kaotuste tõttu hakanud nappima sõjaväelasi, keda lahingusse saata.

ERR soovis kommentaari ka veel ametis olevalt välisluureameti juhilt Mikk Marranilt, kuid ameti pressiesindaja teatas, et Marran jooksvaid kommentaare ei jaga.