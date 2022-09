Wallace: osaline mobilisatsioon tõestab, et Venemaa sissetung ebaõnnestus

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles kolmapäeval, et osaline mobilisatsioon tõestab, et Venemaa sissetung Ukrainasse ebaõnnestus.

"Putin ja tema kaitseminister on saatnud surma kümneid tuhandeid Venemaa kodanikke. Nad on halvasti varustatud ja halvasti juhitud," ütles Wallace.

"Ükski ähvardus ja propaganda ei suuda varjata, et Ukraina selle sõja võidab. Rahvusvaheline üldsus on ühtne ja Venemaast on saamas globaalne paaria," lisas Wallace.

USA suursaadik Ukrainas Bridget Brink ütles, et Venemaa näitas üles oma nõrkust.

"Võltsitud referendumid ja mobilisatsioon on märgid nõrkusest ja Venemaa sõjalisest läbikukkumisest," ütles Brink.

Venemaa osalise mobilisatsiooni mõistis hukka ka Saksamaa majandusminister Robert Habeck. "See on halb ja vale areng," ütles Habeck.

Hollandi peaminister Mark Rutte ütles, et Venemaa juhtkond on paanikas.

"Mobilisatsioon, referendumi korraldamine Donetskis, need on märgid paanikast. Putini retoorikat tuumarelvade kohta oleme varem kuulnud korduvalt, see jätab meid külmaks. See on osa retoorikast, mida me teame. Soovitan jääda rahulikuks," ütles Rutte.

Putini viimast otsust kommenteeris ka Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak.

"Venelased, kes nõudsid Ukraina hävitamist, said lõpuks mobilisatsiooni, nende pangakontod blokeeriti, rindelt põgenemise eest ootab aga vangla. Kõik läheb ikka plaanipäraselt?" ironiseeris sotsiaalmeedias Podoljak.