Saksa poliitikud tahavad anda mobilisatsioonist kõrvalehiilijatele asüüli

"Igaüks, keda ähvardab mobiliseerimine ja kes ei taha olla Putini sõjakuritegude osaline on Putini režiimi vastu. Meie eurooplastena peame andma asüüli Putini režiimi vastastele ning süütutele desertööridele," ütles Saksa Vaba Demokraatliku Partei (Freie Demokratische Partei – FDP) Bundestagi fraktsiooni esimene sekretär Johannes Vogel.

Vogeli sõnul näitab Putini otsus osalise mobilisatsiooni väljakuulutamisest Venemaa sõjalist nõrkust ning põlgust enda inimeste suhtes.

Vogeli arvamusega on päri ka Saksa rohelise erakonna välispoliitika küsimuste eest vastutav Robin Wagener.

Wageneri sõnul on venekeelsetele inimestele suurimaks ohuks Venemaa president Vladimir Putin.

Roheliste poliitik toetab samuti asüüli andmist neile, kes ei soovi olla Vene relvajõududesse mobiliseeritud.

Wageneri hinnangul ei peaks keegi sellisest hullumeelsusest osa võtma.

Rohelise erakonna poliitiku sõnul on veel näha märke Venemaal sõjavastastest meeleoludest ning Venemaalt väljuvate lendude väljamüüdud lennupiletid tõestavad tema sõnul seda.

Wageneri sõnul tuleks pakkuda varjupaika ka Vene opositsioonile ning ajakirjanikele, et nad saaks jätkata oma tööd demokraatliku Venemaa ehitamiseks.

Venemaa teatas kolmapäeva hommikul osalisest mobilisatsioonist, mille käigus võidakse relvajõududesse sunni korras värvata kuni 300 000 reservisti.

Eesti ja Läti on teatanud, et ei kavatse turvakaalutlustel anda Vene mobilisatsioonist kõrvalehiillijatele humanitaarkaalutlustel viisasid.

Läti vastavast otsusest teatas kolmapäeva ennelõunal Läti välisminister Edgars Rinkevičs.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar kinnitas kolmapäeval, et Eestil ei ole alust takistada riigist lahkuda soovivaid Vene kodanikke, kes siin alalise elamisloaga elavad, kuid kui selgub, et nad on käinud Ukrainas sõdimas, siis neid enam tagasi riiki ei lubata.

Leedu president Gitanas Nauseda kutsus venelasi üles seisma vastu sunnitud osalusele Venemaa sõjas Ukraina vastu.

Partial mobilization declared by Russia is an act of desperation. It shows that Ukraine is gaining strength and drawing closer to victory.



I call on people to resist forced participation in this unjust, unlawful, and hopeless war.



Lithuania is with ! Разом до перемоги!