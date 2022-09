Õpetajate keskmine palk tõuseb 2048 euroni

"Õpetajate palk tõuseb järgmisel aastal 23,9 protsenti, keskmine õpetajate palk liigub 2048 euro peale. Õpetajate palga alammäär tõuseb 1412 eurolt 1749 eurole," ütles Lukas valitsuse pressikonverentsil.

"Mis puudutab õpetajate palgatõusu, siis see on eeldus kõige muu tegemiseks siin ühiskonnas. On väga oluline, et õpetajad oleks väärtustatud, nii et me saaksime olla kindlad nii majanduslikule vundamendile tulevikus kui ka lõimunud ja rahumeelsele ühiskonnale," lausus Lukas.

Lukas rääkis, et tõuseb ka koolidele mõeldud diferentseerimise ehk õppekorralduse paindlikumaks muutmise tasu, mis annab võimaluse reguleerida koormust ja väärtustada klassijuhatajaid.

Lukas rääkis ka kõrghariduse rahastamisest. "Sellel eelarveaastal täiendavalt tänase otsusega valitsus määras 10 miljonit kõrgkoolide rahastamisse juurde. Aga lisaks sellele 10 miljonile järgmise nelja aasta jooksul tõuseb ülikoolide, rakenduskõrgkoolide rahastamine 130,5 miljoni võrra, kokku 140,5 miljoni võrra praeguselt 160 miljonilt. Ülikoolide rahastamine läheb üle ühe protsendi SKT-st," sõnas Lukas.

Siseminister Lauri Läänemets (SDE) ütles, et päästjate palk tõuseb 36 protsenti. "Päästja palk on täna miinimum 1190 eurot, see tõuseb 1620 eurole. Politseis tõuseb täna 1575 eurot olev eesliini miinimumpalk 1849 eurole, mis tähendab 17 protsenti tõusu," sõnas Läänemets.

Ta lisas, et Sisekaitseakadeemia töötajate palgad tõusevad 25 protsenti ning häirekeskuse töötajate palgad tõusevad 1631 euro peale.

Läänemets rõhutas, et need palgatõusud ei tule sisemiste ressursside arvelt.