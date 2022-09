Von der Leyen kinnitas, et Venemaale seatakse uued sanktsioonid

Venemaa juhi Vladimir Putini väljakuulutatud osaline mobilisatsioon ning pseudoreferendumite korraldamine okupeeritud alade liitmiseks Venemaaga on aluseks uutele Euroopa Liidu sanktsioonidele, ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Komisjoni teatel puudutavad uued sanktsioonid üksikisikuid, organisatsioone ja ettevõtteid, kes toetavad sissetungi Ukrainasse. Samuti kehtestatakse täiendavad piirangud tsiviiltehnoloogia Venemaale eksportimisele.

Ajakirjanduses on räägitud, et Vene naftale võiks kehtestada hinnalae, mis kehtiks detsembrini-veebruarini, mil Euroopa Liidu riigid nagunii loobuvad Vene naftast, kui välja jätta Družba naftajuhtme otsas olevad riigid. Samuti on mainitud luksuskaupu ja teemante, mille puhul võib eeldada Belgia, Itaalia ja Prantsusmaa vastuseisu.

Teiseks, ja see on ka Eestis jaoks väga oluline, võiks kehtestada üleliidulise viisakeelu Vene kodanikele. Samuti visata Vene pangad välja SWIFT-süsteemist. Mõlema sanktsiooni kehtestamist on üsna keeruline uskuda.

Kolmandaks peaks korda tegema need sanktsioonid, mis on juba Venemaale kehtestatud.

Euroopa Liidul pole enam väga teravaid hambaid Venemaa vastu, kuid midagi peab siiski veel sanktsioonide näol ette võtma.