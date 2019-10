Kohutavas olukorras Peterburi tee kordategemiseks pole Tallinna eelarvestrateegias 2020–2023 ettenähtud sentigi. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul loodetakse endiselt, et riik on nõus remonti kaasrahastama, linnal endal sellist raha pole, et teed korda teha.

Vastates Tallinna volikogu liikme Mart Kallase (EKRE) küsimusele, tunnistas Kõlvart neljapäeval, et Peterburi tee näol on tegu kohaga Tallinnas, kus pole põhjust uhkust tunda.

"Tegu on väga suure investeeringuga ja praegu me ei leidnud võimalust seda investeeringut ette näha. Meil on jätkuvalt lootus – selle lootuse aeg on päris pikk ja ajalugu ka päris pikk –, et kuivõrd tegu on sellise trassiga, mis pole ainult linna prioriteet, vaid ka riigi prioriteet, et tuleb ka riigi rahastus," ütles Kõlvart.

Kõlvart lisas, et ta saab aru, et riigilt raha ootamine ei ole mingi vabandus tee kohutavale olukorrale. "Praegu on lihtne ja aus vastus see, et vahendeid ette nähtud ei ole," märkis ta.

Hinnangute järgi läheb Peterburi tee kordategemine maksma 40 miljonit eurot. Peale teekatte on kehvas, silma järgi lausa ohtlikus seisus ka teeäärsed tänavavalgustuspostid.

"Mul on tõesti piinlik, aga praegu seda raha linnal pole. Tegu on väga suure investeeringuga," ütles Kõlvart, kuid märkis siiski, et järgmisel aastal, kui linna eelarvestrateegiat täiendama asutakse, vaadatakse ka Peterburi tee renoveerimise võimalused üle.

Maanteeametil on plaanis 2020. aasta esimeses pooles Peterburi tee otsas linna piiril hakata ümberehitama Väo ristmikku, kus Peterburi teega ristuvad Laagna tee pikendus Rahu tee ja Tallinna ringtee idapoolne ots. Ehitus läheb maksma 20 miljonit eurot, Peterburi tee jaoks jätkub sellest vähem kui kilomeetrise lõigu remondiks.