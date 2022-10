Giorgia Meloni sai Itaalia presidendilt volitused valitsuse moodustamiseks

Lühikesel kohtumisel Itaalia presidendiga osales ka vastuoluline Itaalia endine peaminister Silvio Berslusconi, kes esindas üht paremerakondade liitu kuuluvat erakonda.

Samuti oli kohal vastuoluline Matteo Salvini, kes juhib teist paremblokki kuuluvat parteid nimega Liiga.

Viimastel Itaalia parlamendivalimistel tegid paremerakonnad ühise valimisliidu, mille abil paremblokk tervikuna valimised võitis, kuid parima tulemuse tegi Meloni juhitud erakond Itaalia Vennad (Fratelli d'Italia).

Berslusconi kiitles hiljuti, et Putin saatis talle sünnipäeva puhul kingituseks 20 pudelit viina. Berlusconi sõnul võis Ukraina olla süüdi Venemaa kallaletungis veebruaris.

Ka teine koalitsioonipartner Matteo Salvini on varem esinenud venemeelsete seisukohavõttudega.

Meloni on samas korduvalt kinnitanud Itaalia vankumatut toetust Ukrainale.

Meloni valitsuskabinet vannutatakse tõenäoliselt ametisse laupäeval.

Melonist saab esimene Itaalia naispeaminister ning ta võtab ameti üle Mario Draghilt, kes pidi tegelema koroonakriisi ja kaasneva majanduskriisiga.

NATO-sse kuuluv Itaalia on Euroopa Liidu suuruselt kolmas majandus ning Meloni on avalikult kinnitanud, et ta ei muuda Itaalia välispoliitilist suunda, vahendas BBC.