Herem: brittide lahkumise kompenseerivad uued võimed

"See ei olnud mingi uudis tegelikult kaitseväelastele. See on varem teada. Seda poliitilist otsust ma ei taha kuidagi kommenteerida," ütles Herem.

"Aga tegemist on ka natuke varieeruva geomeetriaga, ehk need jõud muutuvad siin pidevalt. See mitu paari saapaid on Eestimaa pinnal liitlaste vägede näol, on ka oluline, aga me peame ju ka vaatama, milliseid teisi võimeid on siia vahepeal toodud või millised on valmis pandud, et nad siia kohe tuleksid," lisas Herem.

"Ma olen varem rääkinud ka luurevõimetest, me oleme rääkinud tuletoetuse võimetest, õhukaitse võimetest, mis peaksid seda kõike kompenseerima," ütles Herem veel.

Briti ajaleht The Times kirjutas kolmapäeval, et Eestisse veebruaris toodud 700 sõdurit viiakse detsembris tagasi Ühendkuningriiki ning praegu ei ole plaanis seda üksust asendada.

Briti valitsuse plaani tõttu väheneb Ühendkuningriigi sõjaline kohalolek Eestis poole võrra.