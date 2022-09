Pevkur loodab brittide kohalolekut Eestis pikendada

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) ütles, et Eesti töötab selle nimel, et Briti sõdurite kohalolekut Eestis pikendada. Tema sõnul õnnestus seda juba ühe korra teha.

"Sellesama teise lahingugruppi kohalolu Eestis ühe korra juba pikendati. Tegelikult nad pidid välja liikuma juba suvel, aga siis britid otsustasid pikendada, nii et elame-näeme. Tegelikult aasta lõpuni on veel pikk tee minna. Ega ma lõpuni ei ole maha matnud ka lootust, et ka seesama teine lahingugrupp Eestisse jääb," ütles Pevkur ERR-ile.

Pevkur rääkis, et Suurbritannia kaitseministri kinnitusel oli sadade sõdurite detsembriks Eestist välja viimise otsus nende sisemine otsus ning et teise lahingugrupi kevadel Eestisse toomine oli ajutine otsus.

"Kui me saame kokkuleppele brittidega nii brigaadi kui ka siis EFP ehk siis brittide ja liitlaste lahingugruppide täpses kokkuleppes, siis ei saa välistada, et britid on siin tagasi või ka mõned teised liitlased siia tulevad," rääkis Pevkur.

"Meie jaoks on oluline see, et liitlaste jalajälg oleks siin võimalikult suur ja liitlaste tulejõud oleks siin võimalikult suur. Nii et sellega me tegeleme ja see ongi meie järgmiste kohtumiste ülesanne. Ka 1. septembril veel toimus toimus nii-öelda kaitseväe peastaapide tasandil kohtumine, et leppida kokku edasised sammud," lausus Pevkur..

Liitlaste edasi-tagasi liikumist nimetas Pevkur loomulikuks.

"Me ei vaata ainult brittide kontingenti, vaid me vaatame kõiki liitlasi koos. Kas ja kui palju meil on siin Ameerika Ühendriikide kohalolekut, milline on meie õhuturve ja kõik tervikuna kokku. Me lähtume sellest, et Eesti oleks kaitstud, et Eestis need liitlased, kes on, tooksid siia eelkõige selle tulejõu, mida meil endal võib-olla natukene kitsamalt käes on," sõnas Pevkur.

Pevkur sõnul asjaolu, et Venemaa on Eesti piiri läheduses asuvatest baasidest sõjaväelased Ukrainasse sõdima viinud, brittide otsust ei mõjutanud, küll aga see, et Eesti on asunud oma võimeid uuendama.