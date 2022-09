Kaardistatud punamonumentide arv võib kerkida üle 300

Riigikantselei juures tegutseva monumentide hindamise alamtöörühma juht Asko Kivinuk ütles Vikerraadio saates "Vikerhommik", et Eestis on esialgse 130 asemel kaardistatud juba 265 punamonumenti ja see number võib kerkida ka üle 300.

"Me alustasime teadmisega umbes 130 punamonumendist ja need olid suuresti kõik sõjahauad. Eilse seisuga on meil kaardistatud 265 punamonumenti, kus on nii sõjahaudasid, sõjamonumente kui ka igasuguseid mälestuskive. Ja neid on üle Eesti igal pool. Ma arvan, et see number tõenäoliselt läheb üle 300," ütles Kivinuk.

"Samas me oleme neid ära hinnanud juba 231, et kas need on sobivad või ei ole sobivad. Praeguse seisuga on olnud umbes 50 sellist mis nii kunstiteadlaste kui ka ajaloolaste vaates on olnud neutraalsed ja kus ei ole olnud mingit otsest punavõimu sümboolikat. Sisuliselt need hauatähiseks sobivad. Ainus küsimus on see, et kas need on sobilikus kohas ja sellega tegeleb paralleelselt sõjahaudade komisjon, kes hindab seda sobivust," märkis Kivinuk.

"Me hindame kogu tausta ära ja anname suhteliselt adekvaatse seisukoha," ütles ta.

Kivinuk ütles, et nad on arutanud ka Maarjamäe memoriaali küsimust. "Meie seisukoht on see, et minimaalselt need punavägede väeosade tahvlid tuleks sealt eemaldada, aga see üldine pikem tulevik selle memoriaali saatuse osas nõuab suuremat kaasamist ja arutelu. Seal me mingit otsust ette ei saa kirjutada," lausus Kivinuk.

Rääkides kõikide punamonumentide teisaldamise eelarvest, ütles Kivinuk, et see on alles koostamisel.

"Kogu teisaldamise eelarve me saame kokku siis kui me oleme ära kaardistanud kõik monumendid, oleme ära hinnanud, mis on mõistlik säilitada, mida on vaja teisaldada. Me teame, mis on selle neutraalse hauatähise maksumus, mis näiteks sõjahaudade puhul tuleb sinna samasse toimetada. Siis tuleb need hinnangulised tööde rahad kokku panna ja niimoodi see lõppeelarve sealt tekib. Aga kindlasti see ei saa olema viiekohaline," sõnas Kivinuk.

Sel nädalal eemaldab riik kaheksa riigimaal olevat okupatsioonivõimu sümboolikat kandvat mälestusmärki.