Elering: gaasitoru parandamine meres võtab aega maksimaalselt kaks kuud

Esmaspäeval teatas Taani, et mõlemad Nord Streami gaasitorud on hakanud mitmest kohast lekkima. Purustuste tekitajaks on pakutud nii laevaankrut kui ka tahtlikku torude lõhkumist.

Kilgi sõnul gaasitoru juhusliku mehaanilise vigastuse vastu hästi kaitstud, tegu on 16-millimeetise terastoruga, mille peal on poolemeetrine betoonkiht. "Iseenesest päris tugev tükk, isegi kui ankur sellele peale kukub, ei juhtu midagi," nentis ta.

Eestil on ka endal gaasitoru, Balticconnector, mis ühendab meie gaasivõrku Soomega. Balticconnectori keskkonnamõjude hindamise aruandes on kirjas, et laevaankruga kokkupõrke tõenäosus on kord 240 aasta jooksul. Kilgi sõnul ongi taolised juhtumid väga haruldased.

Gaasitoru ise lebab Soome lahes enamjaolt mere põhjas, spetsiaalselt rajatud süvend ulatub Eesti rannikust umbes kahe kilomeetri kaugusele. Kilgi sõnul tähendab potentsiaalselt ohtlike sündmuste toimumise väga väike tõenäosus, et kogu Balticconnectori pikkuses pole torule süvendi rajamine mõttekas.

"Kaevikusse pannakse toru ainult madalas osas, kus toru läheb rannikult vette. Eestis oli selle osa pikkus natuke alla kahe kilomeetri. /.../ Öeldaksegi, et odavam on korra sajandis toru remontida, kui kogu pika teekonna ulatuses süvistama hakata," lausus ta.

Kui toruga peaks midagi juhtuma ning gaas lekkima hakkama, siis võivad parandusööd võtta paarist nädalast kahe kuuni, ütles Kilk.

"Selleks on olemas õppinud mehed ja head riistad. Meie oleme liikmed koostööorganisatsioonis, kus gaasiühenduste omanikud, kaasa arvatud mõlemad Nord Streamid, mis tegutseb Skandinaavia ümbruses, üle 30 gaasiühenduse on selle ühisfirma liikmed. See ühisfirma omab tehnikat, millega on võimalik nii parandada kui korralisi remonte teha. Nad on võimelised suhteliselt kiiresti oma liikmete vigastustele reageerima. Ohutuma vigastuse puhul ilmuvad nad kahe-kolme päevaga kohale, uurivad, mis vigastusega tegu on ja siis sõltuvalt vigastuse tüübist otsustavad, mis meetod parim on. Meie sügavustes ilmselt kasutataks seda meetodit, et põhja lastakse kamber, millest pumbatakse vesi välja, tuukrid saavad sisse mina ja kamber pannakse katkise toru ümber ja kambris on võimalik teha parandustöid," rääkis Kilk.

Kilgi sõnul võib parandustööde pikkuse määrata hoopis ilm. Parima stsenaariumi korral, kui ilm hea ja lainet pole, kestaksid parandustööd kaks-kolm nädalat. Praktika on aga näidanud, et probleeme parandustöödel siiski esineb ja pigem võtavad tööd kuu, maksimaalselt kaks, ütles ta.

Nord Streami parandustööde kohta märkis Kilk, et nende kestus sõltub tahtmisest, kuid kuivõrd on tegu suhteliselt madala merega, võiks needki tööd olla kahe kuuga tehtavad.