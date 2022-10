Põgenikel võib Venemaalt üle piiri Eestisse pääsemiseks kuluda mitu ööpäeva

Luhamaa piiripunkti on viimastel päevadel jõudnud üha enam Ukraina sõjapõgenikke, kellel on Venemaalt Eestisse saada väga keeruline. Paljud neist on oodanud piiriületust lageda taeva alla mitu ööpäeva ning Eestisse jõudes on nad väga kurnatud.

Luhamaa piiripunkti jõuab ööpäevas umbes 200 kuni 300 sõjapõgenikku.

"Inimesed on väga kurnatud, väga räsitud. Viimase info kohaselt ootavad nad Vene poolel järjekorras kolm-neli ööpäeva lageda taeva all, katteks on ainult mingisugused kiled või vihmamantlid. Aga tulevad väga kurnatud ja näljased inimesed, sõrmed ja varbad külmunud," kirjeldas politsei- ja piirivalveameti lõuna piiripunkti juht Peter Maran.

"Viimastel päevadel on Petseris organiseeritud toitlustasmist kloostri abiga ja ka oli kuulda, et pühapäeva õhtupoolikul oli Luhamaa vastas Vene poole peal ka vabatahtlikud süüa toonud," rääkis Setomaa vallavanem Raul Kudre.

Kuna piirivalvetöötajad ei suutnud enam tegeleda inimesete sotsiaalsete vajadustega, tulid piiripunkti appi sotsiaalkindlustusameti töötajad.

"Reede õhtust alates on sotsiaakindlustusameti töötajad piiril pakkumas sooja teed, toitu, peavarju, suunanud inimesi puhkama ja turgutanud neid ka vaimselt," ütles sotsiaalkindlustusameti lõuna piirkonna tiimijuht Urve Luhamets.

"Me veetsime lahtise taeva all neli päeva. Meile jagati puust alused ja neil me magasime. Kellel olid lapsed, need lubati tanklasse. Seal tanklas inimesed lihtsalt lamasid laiali," rääkis Ukraina sõjapõgenik Aleksandr.

Paljud sõjapõgenikud kiirustavad pärast piiriületust neile vastu tulnud bussidele. Väidetavalt maksab bussisõit Luhamaalt Varssavisse umbes 400 eurot.

"Valdav osa sõjapõgenikest ei jää Eestisse. Nad suunduvad edasi peamiselt Poola, ka Ukrainasse ja Slovakkiasse," ütles Maran.