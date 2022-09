Hiina maine on Xi Jinpingi võimuperioodil tugevalt langenud

Hiina kuvand on alates 2013. aastast tugevalt halvenenud. Siis tuli võimule Hiina praegune liider Xi Jinping.

Pew analüüs põhineb ligi 20 aasta jooksul läbi viidud küsitlusuuringutele rohkem kui 60 riigis. Analüüs ilmus enne Hiina kommunistliku partei 20. kongressi.

Koroonapandeemia suurendas Hiina suhtes negatiivseid hinnanguid, kuid riigi maine oli langustrendis juba enne 2020. aastat.

Mitmete riikide inimeste hinnangul ei saanud Hiina pandeemia haldamisega hakkama.

Negative views of China and the lack of confidence in President Xi are also related to the widespread sense that China did a bad job dealing with the COVID-19 outbreak. 10/https://t.co/7OkcbakRP7 pic.twitter.com/xFxXfs5XJ8