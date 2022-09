Üle kolmandiku elektrist on tänavu toodetud taastuvenergiaallikatest

Aasta esimese kaheksa kuuga toodeti taastuvenergiaallikatest 1790 gigavatt-tundi (GWh) elektrienergiat. Võrdluseks fossiilkütuste põletamisest 3103 GWh. Taastuvenergiast enim panustas biomass, millest toodeti 885 GWh elektrit.

"Biomassist toodavad elektrienergiat koostootmisjaamad põhiliselt ja ka osaliselt Narva jaamad. See on reeglina puiduhakkest toodetud elektrienergia," selgitas Eleringi taastuveneriga osakonna juhataja River Tomera.

Päikeseenergia panus on oluliselt tõusnud – võrreldes eelmise aasta kogu päikeseelektri tootlusega on selle aasta kaheksa kuuga päikesepaneelid juba tootnud kolmandiku võrra rohkem elektrit ehk 428 GWh. Päikesepaneelide tootlikkus sõltub eelkõige päeva pikkusest.

"Kõige rohkem toodetakse maikuus ja juunikuus. Suvisel ajal võib olla tunde, kus päikesetootmine moodustab 70-80 protsenti kogutootmisest," märkis Tomera.

Mida lähemale jõuab talv, seda enam tootlikkus kukub, aga kui palju, sõltub juba ilmast.

"Eelmisel aastal kukkus näiteks augustikuu tootmine võrreldes juuliga pea kolmandiku võrra madalamaks, sel aastal oli kukkumine vaid 10 protsenti," ütles Tomera.

Sügisel langeb paneelide tootlikkus ligi nulli, tunnistas Päikeseelektri Assotsiatsioon juhataja Andres Meesak.

"Novembri keskpaigast Vabariigi aastapäevani magab päikeseelektrijaam talveund ja põhimõtteliselt võib ta ära unustada. Ei ole vaja sealt lund pühkida, sest valgust lihtsalt ei ole. Päike käib nii madalalt, et need jaamad ei lähe üldjuhul isegi tööle," ütles Meesak.

Ka tuuleenergia sõltub aastaajast, kui sügiseti tavaliselt tuult jagub, siis talvel sõltub aastast.

"Kui on külm ilm, siis on ka tuult vähem. Kui on selline nulli ringis temperatuur ehk soe talv, siis on tormiseid, tuuliseid ilmasid palju rohkem. Tuuleenergia toodang aastate lõikes võib kõikuda 30-35 protsenti," ütles River Tomera.

Tänavu on tuulest energiat toodetud seitse protsenti rohkem kui mullu, tunamulluga võrreldes aga 15 protsenti vähem. Tomera tõdes, et tuuleenergia on vähem prognoositav kui päikeseenergia.