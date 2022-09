Putin teatas nelja Ukraina oblasti annekteerimisest

Putini sõnul rebiti Nõukogude Liidu kollapsiga inimesed lahku. Venemaa president samas kinnitas, et Venemaa ei taha Nõukogude Liitu taastada.

Putini sõnul saavad nelja oblasti elanikest igaveseks ajaks Vene kodanikud.

Vene presidendi sõnul on Venemaa valmis Ukrainaga relvarahuks, kuid tahab Ukraina sõdurite lahkumist vastannekteeritud Ukraina oblastitest.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval, et uue anneksiooni korral ei ole Ukrainal Putiniga millestki rääkida.

Putin lubas ka värskelt annekteeritud territooriumi kaitsta kõigil võimalikel viisidel, viidates tõenäoliselt Vene tuumaarsenalile.

Vene presidendi sõnul peavad lääneriigid Venemaa vastu hübriidsõda ja püüavad riiki hoida nõrgana.

Arvestatav osa Putini kõnest sisaldas mitmesugust lääneriikide pihta suunatud kriitikat alustades oma näidetega keskajast ja jõudes hiljutiste Nord Streami gaasitorude plahvatusteni.

Peale kõnet allkirjastasid Venemaaga ühinemise Vene võimude poolt nelja oblasti juhtideks pandud neli meest.

Venemaa poolt okupeeritud Ukraina oblastites viidi hiljuti läbi libareferendumid, kus väidetavalt toetas Venemaaga ühinemist kuni 99 protsenti antud piirkondade elanikest.

Erakordselt kõrge toetusnumber saadi olenemata asjaolust, et Vene väed ei kontrolli kogu territooriumi, mida Venemaa endale nõuab ning arvestatav osa okupeeritud alade elanikkonnast on sõjategevuse eest põgenenud.

ÜRO peasekretäri António Guterrese sõnul ei luba Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni harta vägivalla alusel või vägivalla ähvardusel ühelgi riigil annekteerida teise riigi territooriumi.

In this moment of peril, I must underscore my duty as Secretary-General to uphold the @UN Charter.



The Charter is clear.



Any annexation of a State's territory by another State resulting from the threat or use of force is a violation of the Principles of the Charter & int'l law.