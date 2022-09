Ukraina esitab NATO-ga liitumise taotluse

"De facto oleme me juba teel NATO-sse. Täna teeb Ukraina taotluse, et see de jure ära vormistada," teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski sõnul esitatakse taotlus NATO-sse saamiseks kiirendatud korras sarnaselt nagu menetleti Rootsi ja Soome vastuvõtmist kaitseblokki.

Ukraina presidendi sõnul on arusaadav, et kõigi NATO riikide sees konsensuse saavutamine võtab aega.

Seega pakkus Ukraina president välja julgeolekutagatised Ukrainale kuniks riik saab NATO liikmeks vastavalt Kiievi julgeolekukokkuleppele, mis on välja töötatud ja Ukraina partneritele esitatud.

Zelenski sõnul on Ukrainal praeguse Vene presidendiga võimatu ühiselt rahumeelselt elada.

Ukraina on valmis dialoogiks, kuid seda juba järgmise Vene Föderatsiooni presidendiga, kinnitas Zelenski.

Ukraina presidendi administratsiooni juhi Andrii Jermaki sõnul liigutakse edasi võidu poole.

Ukraine is applying for @NATO membership under an accelerated procedure.



We are moving forward. To our victory.