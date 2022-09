Raag: Putinile meeldib, et kõik oleks justkui JOKK

"Siin tuleb tähele panna, et Putin on oma baashariduselt jurist ja talle meeldib, et kõik oleks justkui JOKK (juriidiliselt on kõik korrektne - toim.). Ja temale omakorda on oluline, et need oblastid, mis on nüüd justkui Venemaa osa, annavad talle seadusliku aluse kasutada Ukraina vastu kõiki võimalikke vahendeid rünnaku tõrjumiseks, muu hulgas ka taktikalist tuumarelva," rääkis Raag "Ringvaates".

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas reedel omakorda, et taotleb riigi NATO-ga liitumist. Raagi sõnul on see vastus Putini teatele Ukraina alade annekteerimise kohta.

"Kuna panuseid tõstetakse, siis Zelenski, kes alles märtsis ütles, et Ukraina on valmis loobuma NATO-liikmesusest, siis praegu ta ütleb, et see on meie võimalus, me taotleme seda. Ja muu hulgas ka sellepärast, et nüüd kui Putin peaks soovima tuumarelva kasutada, siis see oleks kui rünnak kogu NATO bloki vastu ja sellisel juhul see ei saa enam jääda väikeseks lokaalseks sõjaks. Sellisel juhul see tähendaks sellist suurt sõda, kus väga-väga paljud saavad kannatada," selgitas Raag.

Tema sõnul on Ukrainast kohapealt tulnud fotode ja videotena palju tõendeid sellest, et n-ö liitumisreferendum ei olnud mingil juhul tõeline referendum.

Heategevusorganisatsioon, kuhu Ilmar Raag kuulub, algatab esmaspäeval Eestis raha kogumise selleks, et soetada rindel olevale Ukraina 1000 sõdurile talvevorm.