Reinsalu hinnangul ei saa välistada Venemaa korraldatud massilisi piiriületusi

Luhamaa piiripunkti on jõudnud päevas kuni 300 Ukraina sõjapõgenikku, kes püüavad Eestisse pääseda, et siit edasi teistesse riikidesse liikuda. Venemaa piiripunktis tuleb oodata mitu ööpäeva.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et arvestades Venemaa senist tegevust ei saa välistada hübriidrünnakuid humanitaarkriisi sildi all.

"Me ei saa välistada, et kogu see kriis, mida meie piiride taga kuhjatakse, ongi mõeldud kahtlemata mingisugusel kujul nii-öelda võimenduva provokatiivse tegevuste jadana. Selleks tuleb olla valmis," rääkis ta.

Reinsalu ütles, et Ukraina põgenike eest ei ole Eesti oma piiri sulgenud, kuid ta meenutas seda olukorda, kui aasta tagasi avaldas Valgevenest tulev migrantidevool survet Poola ja Leedu piirile. Tegu polnud tavamõistes rändekriisiga, vaid Valgevene režiimi korraldatud hübriidrünnakuga.

"Me peame olema selles mõttes valvsad, et võimaliku sõjalise rünnaku puhul, kui üksusi koondatakse, siis on meil teatud eelhoiatuse aeg pikem. Aga selle puhul, kui inimesed jopedes ja teksades hakkavad korraga piiripunkti nagu ründama, siis selle puhul peame arvestama, et meie eelhoiatuse aeg on palju väiksem, peaaegu puudub," rääkis Reinsalu.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Erki Savisaar (KE) ütles, et põhjalikumalt tuleks kontrollida inimesi, keda Venemaa üle piiri lubab.

"Kui palju nende põgenike seas saadetakse siia erinevaid Vene agente ja selleks, et seda kontrollida tõhusamalt, oleks vaja paremat koostööd Ukrainaga, et nad saadaksid registrid oma inimestest, kes on päriselt ukrainlased ja mitte Ukraina passiga venelased. Ja teiseks tuleb sinna jõudu juurde panna," rääkis ta.

Riigikogu väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross (RE) ütles aga, et praegu pole märke nagu võiksid siin korduda Valgevene - Poola või Valgevene - Leedu piiril toimunud sündmused, sest praegu pole tema sõnul piiriületust ootavate inimeste hulgas Eesti-vaenulikku rahvast.

"Mina vaataksin sellele olukorrale vähemasti praegu veel ikkagi kui sotsiaalkriisile, kui humanitaarkriisile ja mitte kui julgeolekukriisile. Potentsiaalselt võib seal ebamugavusi Eestile olla julgeoleku mõttes, aga praegu ülemäära ei ole mõtet muretseda," ütles Kross