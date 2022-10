Läänemets: Vene võimud viisid ukrainlased piiri tagant teadmata kohta

"Kui muidu oli piiril ootamas pisut üle tuhande inimese, siis täna neid seal enam ei ole – nad pandi veoautodele ja viidi minema," rääkis Läänemets Vikerraadio saates "Uudis+". "Kuhu nad viidi, seda me ei tea. Politsei ja piirivalveamet tegeleb hetkel selle info hankimisega," lisas ta.

Ministri sõnul kasutab PPA droone, et nende abil tuvastada, kas ehk Vene võimud suunavad neid inimesi kuskile rohelisele piirialale nagu tegi Valgevene mullu Leedu ja Läti piiril.

"Tuhat inimest on juba päris palju, aga me oleme selleks valmis," kinnitas siseminister ning lisas, et PPA on selliseid olukordi ka Kaitseliiduga alles äsja harjutanud.

Viimastel päevadel oli Eesti kagupiirile Vene poolele kogunenud üle tuhande inimese, peamiselt ukrainlased, kelle Eestisse saamist olid Vene võimud takistanud, venitades piiriprotseduuridega. Eesti kagupiiri taha tekitati järjekord, kus inimesed ootasid oma piiriületust mitu ööpäeva. Miks, selle kohta on Eestil erinevaid oletusi, kuid tegelik eesmärk on teadmata, tunnistas siseminister.

"Eks see käsk seda kõike teha on tulnud ülevaltpoolt," märkis ta.

Läänemets rõhutas, et ebaseaduslikku piiriületust tuleb igal juhul takistada ning selleks valmistumisel võeti hiljuti vastu ka kohased seadusemuudatused.

"See tähendab seda, et sinna pannakse reaalne füüsiline tõke ette, sinna lähevad inimesed ette, ehk füüsiliselt ei lasta neid inimesi üle. Ja kui seal on neid, kes soovivad varjupaika taotleda, siis selle jaoks on võimalik öelda, et minge kas piiripunkti või siis luua sinna mingisugune ajutine punkt, kus menetlusi läbi viia," selgitas ta.

Läänemets ütles, et juhul kui Venemaa suunab inimesi massiliselt ebaseaduslikult piiri ületama, siis ei saa riik lähtuda eeldusest, et kõik need inimesed on Ukraina põgenikud: "Kindlasti selle rahvamassi sisse pannakse ka kõiki teisi ja ka Vene Föderatsiooni kodanikke ja kõiksugu agente ja muid inimesi."

Minister ütles, et Eestil on seatud sisse ka suhtlus Ukraina saatkonnaga, et kontrollida saabuvate inimeste tausta, kas nad on need, kes nad väidavad. Seda enam, et praegu laseb Eesti inimesi läbi ka Ukraina passi koopiaga. Aga kuna Venemaal on võimekus igasugusteks võltsinguteks, on piiril inimesed, kes saabujatega vestlevad ning püüavad leida need, kes oma tausta ja motivatsiooni kohta valetavad.