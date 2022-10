WSJ: Ukraina sõjavägi pööras Moskva relvad Vene armee vastu

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, kuidas Ukraina armee kasutab üha rohkem taganevate Vene vägede poolt hüljatud sõjatehnikat. Ukraina armee pööras Venemaa sõjatehnika nende endiste omanike vastu.

"Ukraina armee murdis eelmisel kuul Harkivi oblastis läbi Venemaa kaitseliinidest. Selle käigus hankis Kiiev juurde sadu sõjamasinaid. Venemaa armee jättis organiseerimata taganemisel maha oma raskerelvastuse," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Ukraina armee sai mõningaid Vene sõidukeid kohe hakata kasutama, teised saadeti remonti. Mõned tankid ja soomusmasinad lammutatakse varuosadeks. Venemaa armee jättis maha ka suures koguses laskemoona.

"Üks Ukraina pataljon konfiskeeris eelmisel kuul Izjumi linnas 10 kaasaegset tanki T-80 ja viis iseliikuvat haubitsat 2S5 Giatsint," ütles üks Ukraina kõrge sõjaväelane.

Harkivi rindel tegutsev kõrge Ukraina sõjaväelane ütles, et tema üksusel on nüüd neli Venemaa iseliikuvat haubitsat 2S19 Msta.

"Venelastel pole enam tulejõu osas ülekaalu. Enne pealetungi alustamist purustasime kõik nende suurtükiväeüksused ja siis hakkasime kiiresti edasi liikuma. Nad lihtsalt põgenesid ja jätsid kogu varustuse maha," ütles Ukraina ohvitser.

Moskvast on nüüd saanud Ukraina suurim raskerelvadega varustaja. Lääne tarnitud relvad on siiski kaasaegsemad ja täpsemad.

Vene sõjakaotusi jälgiva Oryxspioenkop blogi teatel on Ukraina vallutanud 460 Venemaa tanki, 92 iseliikuvat haubitsat, 44 raketiheitjat ja 195 soomusmasinat. Tegelik arv on isegi suurem, kuna kogu vallutatud Vene sõjatehnikat pole jäädvustatud, vahendas The Wall Street Journal.

Izjumis sai Ukraina enda kätte ka kaasaegsed Venemaa tankid T-90. Lääneliitlased pole Ukrainasse veel kaasaegseid tanke saatnud.