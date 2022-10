WSJ: USA plaanib leevendada Venezuela-vastaseid sanktsioone

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel plaanib Joe Bideni administratsioon leevendada Venezuela-vastaseid sanktsioone, et USA naftahiiglane Chevron saaks seal jätkata äritegevust.

"Vastutasuks sanktsioonide leevendamise eest jätkab Venezuela presidendi Nicolas Maduro valitsus kõnelusi opositsiooniga, et arutada tingimusi, mis on vajalikud vabade presidendivalimiste korraldamiseks," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

USA ametnikud siiski hoiatasid, et tehing võib veel läbi kukkuda.

"Me ei plaani oma sanktsioonide poliitikat muuta, kui Maduro režiim ei tee konstruktiivseid samme," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson.

Venezuela oli varem suur naftatootja, pumbates 1990. aastatel rohkem kui 3,2 miljonit barrelit päevas. Viimase kümnendi jooksul on riigi naftasektor sanktsioonide ja korruptsiooni tõttu kokku varisenud.

"Kui lääne naftafirmad lähevad tagasi Venezuelasse, siis saadaks see turule signaali, et pakkumine on olemas," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC+ otsustas kolmapäeval, et kärbib naftatootmist kahe miljoni barreli võrra. See otsus vihastas Bideni administratsiooni.

"Venezuela tagasitoomine turule võib olla USA ja Euroopa riikide jaoks pikem strateegia, kuna sõda Ukrainas venib," ütles Rice'i ülikooli energiaekspert Francisco Monaldi.

Chevroni pressiesindaja Ray Fohr ei kommenteerinud plaanitavat tehingut. Fohri sõnul järgib firma praegu kehtivaid sanktsioone.

Läbirääkimised USA ja Venezuela ametnike vahel algasid juba märtsis. Läbirääkimised said hiljuti uue hoo sisse, kuna Venezuela vabastas kuus USA kodanikku.

"See vahetus lõi mõned uued võimalused, mida nädal tagasi veel polnud," ütles üks USA ametnik.