Võrumaa soovib palga- ja energiahindade rallist osa võtmiseks riigi abi

Võrumaa omavalitsused on mures tuleviku ees. Suur lahendamata küsimus on selles, kuidas väheneva tulubaasi ja kasvavate kulude arvelt tõsta üheaegselt maakonnas tegutsevate inimeste palgafondi, aga maksta ära ka elektri- ja küttearved.

Pöördumises riigi poole tunnustavad Võrumaal asuvate omavalitsuste juhid vabariigi valitsust olulistes eluvaldkondades töötavate inimeste töötasude tõstmise eest. Näiteks tõuseb õpetajate palk. Samas juhitakse tähelepanu asjaolule, et õpetajate palgatõusu valguses ootavad suuremat kuupalka ka omavalitsuste rahakotil olevad haridus- ja kultuuritöötajad. See omakorda paneb omavalitsuste eelarved suure surve alla.

"Meil on ju omavalitsuse eelarves nii lasteaiaõpetajad, õpetajate abid, lisaks sellele kõik huvihariduskoolide õpetajad. Tegelikult kõik ootavad seda palgatõusu, aga milles on omavalitsuste probleem – me väga, väga tahaksime seda maksta, aga füüsiliselt omavalitsuste tulud järgmisel aastal 20 protsenti või rohkem ei kasva," ütles Võru linnapea Anti Allas.

Allas rääkis, et praegune majandusolukord omavalitsuste tulubaasile hästi ei mõju. Inimeste tarbimine on kriisis muutunud, paljud ettevõtted on hädas tööjõu palkamisega ning ka töötus näitab kasvutrendi. Samuti on juba teada, et tasandusfond järgmisel aastal ei kasva. Seetõttu märkis Allas, et ilmselt enamus Eestis asuvaid omavalitsusi ei suuda puhtalt enda kulu ja kirjadega palga- ja energihindade rallist osa võtta.

"Ehk siis tegelikult ei tohigi omavalitsusi üksinda jätta, meil ei ole lihtsalt seda raha täna kuskilt võtta. Kuidas me saame selle palgakasvuga kaasa minna, see on täna küsimus," ütles Allas.

Nii ongi omavalitsustel ootus, et riik täiendavate abipakettidega välja tuleb. Riigihalduse minister Riina Solman ütleb, et tulumaksu laekumiste osas on mure aru saadav, aga prognoositavate andmete järgi peaks tulumaksu järgmisel aastal laekuma ka omavalitsuste eelarvetesse siiski rohkem.

"2023. aastal kasvab ka prognooside kohaselt kohalike omavalitsuste tulumaks 160 miljoni euro võrra. See sisaldab siis 50 miljonit õpetajate ja riigi eelarvest palka saavate töötajate gruppide palgatõusust laekuvat täiendavat tulumaksu. Et sellest saab ilmselt esialgu leevendust lasteaiaõpetajate ja teiste kohalike omavalitsuste haridus- ja kultuuritöötajate palgatõusuks," rääkis Solman.

Samas on Solmani sõnul näiteks Võrus maksumaksjate arv langustrendis ja Allase poolt öeldut ei tasu kuidagi pisendada. Seega tulumaksu prognoositavast laekumise kasvust üksi ei piisa. Nii tegigi Solman eile majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku, et elektri universaalteenus peaks laienema ka omavalitsustele ja nende asutustele.

"Kohalikel omavalitsustel on nüüd selle seitsme kuuga sellel aastal siis hoonete ja taristu energiakuludele kulunud kokku 51,6 miljonit eurot, mis on siis poole rohkem kui möödunud aastal sama ajaga. Ja just seetõttu ma leiangi, et kuna need teenuse hinnad elektri ostmisel ju ei odavne siis võiksid tegelikult ka omavalitsused saada universaalteenuses, universaalelektrist osa," rääkis Solman.

Kas veel saab omavalitsusi mingite meetmetega aidata, seda saab Solmani sõnul vaadata edaspidi. Mainitud kaks meedet on praegu ehk kõige kiiremad.