Reinsalu: ukrainlaste äraviimine piirilt ei ole juhuslik

"Ummiku tekkimine piiril ja selle ootamatu kadumine ei ole juhuslik, see on süsteemne tegevus ja võib olla mingil kujul provokatiivne Euroopa Liidu piiride vastu," rääkis Reinsalu neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Tema sõnul on juba järjekorra tekkimine Eestisse pääsu ootavates ukrainlastest Venemaa poolel sealsete võimude sihilik tegevus nagu ka nüüdne inimeste äraviimine piiripunktist. Arvestades, et inimesed saabusid piiripunkti sooviga siseneda Eestisse, pidi nende kadumine sealt olema vägivaldne, tõdes minister.

"Meil pole tehnilist infot, millist sundi on rakendatud, aga on selge, et Venemaa on Ukrainas peetava sõja kontekstis selekteerinud, keda üle piiri lubatakse ning," rääkis ta.

Samas kinnitas välisminister, et Eesti on valmis rakendama kõiki vajalike vahendeid ohu tekkimisel piiril. "Mõistame selle hukka, et Vene Föderatsioon ei võimalda sõjapõgenikel piiri ületada ja neid kasutatakse hübriidaktsioonides," ütles Reinsalu. Tema kinnitusel jälgib Eesti olukorda kõigi oma käsutuses olevate võimalustega.

Piirivalvejuht: öö möödus rahulikult

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu ütles ERR-ile, et öö ja eelmine päev möödusid piiril ilma oluliste vahejuhtumiteta, surve piirile ei ole kasvanud.

"Eilse ööpäeva jooksul sisenes Eestisse 471 Ukraina kodanikku, Kagu-Eesti piiripunktide kaudu neist 359 – ligi 260 inimest vähem, kui päev enne seda. Enamik põgenikest on transiidil ja jätkavad siit sõitu lõuna poole, valdavalt Varssavisse," ütles Saarepuu.

Tema sõnul on praegu Luhamaa ja Koidula piiripunktide taga Venemaa poolel piiriületust ootamas kokku kuni paarsada sõidukit, jalgsi tulijaid on vähe. Eesti poolel järjekorda ei ole.

"Eile saime piiriületajatelt infot, et jalgsi ootavaid Ukraina kodanikke on Venemaa poolel minema aetud. On tulnud ka infot, et inimesi on suunatud bussi ja lubatud, et aidatakse neid transportida Valgevene-Poola piirile. Me ei saa seda infot kinnitada, aga püüame seda partnerite abiga kontrollida," rõhutas Saarepuu.

"Selliseid juhtumeid, kus Ukraina kodanikke oleks suunatud väevõimuga Eesti piirile või sunnitud seda ületama, olnud ei ole. Loomulikult peame ka selliseks stsenaariumiks alati valmis olema, kuid hetkel sellele viitavaid märke ei ole," ütles ta. "Anname endast parima, et kontrollida piirile saabujaid põhjalikult, aidata koostöös sotsiaalkindlustusameti ja naiskodukaitsjatega sõjapõgenikke ja tõkestada tee Eestisse neile inimestele, kellel ei ole õigust piiri ületada."

Kolmapäeval selgus, et Vene võimud on Eesti kagupiiri taha kogunenud Ukraina sõjapõgenikud kokku kogunud ja veoautodega teadmata kohta viinud.