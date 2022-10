Analüütikud: naftatootmise kärpimine tõstab kütuse hinda märkimisväärselt

Naftat eksportivate riikide organisatsioon OPEC+ otsustas kolmapäeval, et kärbib naftatootmist kahe miljoni barreli võrra. Analüütikute hinnangul on see kõige ulatuslikum tootmispiirang alates koroonakriisi algusest ning tõstab kütusehindu märkimisväärselt. Kõrgem maailmaturu hind jõuab peatselt ka tanklatesse.

Brenti toornafta hind on tõusnud üle 90 dollari barreli eest, kuid OPEC+ otsuse tõttu tõuseb see veelgi. Seejärel kallineb mootorikütuse hind ka tanklates.

"See on suur risk. Tegelikult riskitakse maailmamajanduse jahtumise ja nõudluse vähenemisega, oodatakse 100 dollarit barrelist. Kõigi eelduse kohaselt kui nafta hind tõuseb, siis lähevad ka mootorikütuse hinnad kõrgemaks. Kui palju ja mis määral, seda on veel keeruline prognoosida," rääkis Eesti Õliühingu juht Mart Raamat.

LHV analüütiku Kirsto Aabi sõnul on OPEC+ ise toonud esile otsuse majanduslikud põhjused.

"Nafta hind on viimaste kuude jooksul ju kukkunud kuni 30 protsenti ja et ka tulevikus oleks sektoris endiselt nii-öelda investeeringud soositud ja ettevõtted ja tootjad näeksid sellel mõtet edaspidi, selleks otsustati natuke tootmist piirata ja nii hinda ülespoole survestada," ütles Aab.

Paratamatult on seda otsust mõjutanud ka poliitiline olukord maailmas.

"Kuna OPEC+ liikmete hulgas on ka Venemaa, siis kindlasti on siin mingisugust poliitilist hõngu sellel otsusel juures, eriti arvestades, et vahetult enne seda kohtumist tulid nii USA kui ka Euroopa Liit oma uue sanktsioonide paketi või uue mõttega, kuidas Venemaa naftale hinnalage peale panna," rääkis Aab.

Kütuse hinnatõusu tõttu on paljudes riikides inflatsioon kerkinud rekordkõrguseni.

Suvel külastas Saudi Araabiat USA president Joe Biden, kes palus saudidel naftatootmist tõsta, et alandada kulutusi autokütusele. Samuti vähendaks see Vene energia mõju maailmas.

"Eks see Bideni administratsioonile on tõesti natukene välk selgest taevast, et selline otsus seal nüüd tuli ja tegelikult ameeriklased on juba jõudnud sellele reageerida, öelnud, et nad siis kasutavad oma strateegilisi reserve edaspidi vastavalt vajadusele," ütles Aab.