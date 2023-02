ERR Washingtonis: USA-s on hakanud bensiini hind taas kerkima

USA-s on bensiini hind hakanud uuesti kerkima. Selle peamiseks põhjuseks on möödunud kuu talvetorm, mis sundis rafineerimistehaseid tootmist peatama.

Möödunud suvel jõudis USA-s bensiini hind ajalooliselt kõrgele tasemele, kuid hakkas sügisel kiiresti langema. Viimase kuu jooksul on ameeriklased aga taas tundnud hinnatõusu. Iga liitri eest makstakse nüüd keskmiselt umbes kümme senti rohkem.

"Palju on süüdi ilm. Meil oli detsembri lõpus kohutav talvetorm," selgitas USA autotootjate assotsiatsiooni pressiesindaja Andrew Gross.

Tema sõnul pidid osad rafineerimistehased tormi tõttu tootmise mõneks ajaks peatama, mis omakorda tekitas tarnelünki.

"Rafineerimistehaste ilmast tingitud probleem on lahenemas, aga see lõi kõik nihkesse. Sellepärast on hinnad järk-järgult tõusnud," ütles Gross.

Paljud rafineerimistehased suletakse peagi iga-aastaseks hooldustööks ja seda täpselt enne tihedama sõiduhooaja algust. Gross ennustab, et enne märtsi võib bensiini hind veel tõusta kümme kuni 20 senti liitrist.