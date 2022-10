Märk: Venemaa proovib rindel allajäämist kompenseerida tsiviiltaristut rünnates

Märgi sõnul on Kertši silla õhkimise teemal spekulatsioone palju ja paistab, et Ukraina poolele see sobib. "Vaieldamatult on sellel sündmusel nii sõjaline, majanduslik kui ka poliitiline mõju. Sõjaliselt see kindlasti raskendab Vene Föderatsiooni lõunarinde varustamist, kuna kahjustatud on ka raudteeühendus, siis nii laskemoona, kütuse kui ka rasketehnika järelvedu on häiritud," rääkis ta.

Krimm ei jää siiski täielikku isolatsiooni, sest taastati praamiühendus nagu see toimis enne silla avamist. Poliitiliselt on aga tegemist Vene imperiaalpoliitika sümboliga ja selle purunemine tähendab riigile juhtkonnale mainekadu.

"Väga ei tahaks sel teemal spekuleerida, ma ennast lõhkeaineeksperdiks ei pea, küll aga vaatlustulemustel võiks öelda, et justkui ei olnud tegemist HIMARS-i või droonirünnakuga ja peamine kahtlusalune tundub olevat autopomm. Mis avab omakorda muidugi järgnevad spekulatsioonid," ütles Märk.

Märgi sõnul pole lahingutegevus viimasel nädalal soiku jäänud. "Kui me vaatame suurt pilti, siis Ukraina jätkuvalt survestab põhja- ja lõunarinnet, küll jah, suurt edasiliikumist ei toimunud, aga sõjapidamist ei saagi lineaarselt läbi viia. Kui Ukraina on suhteliselt suured alad tagasi hõivanud, siis tuleb ka logistika järele tuua, väed ümber grupeerida, logistika korraldada," loetles ta.

"Ukraina on oma rünnakutegevust väga targalt ja süsteemselt ette valmistudes läbi viinud. Samal ajal Vene Föderatioon jätkab rünnakutegevuse üritamist Bahmuti suunal," sõnas Märk.

Venemaa proovib rindel allajäämist kompenseerida tsiviiltaristu ja elamurajoonide ründamisega, ütles märk. "Justkui näidates, et nad teatud initsiatiivi taastavad ja elanikkonda terroriseerivad ja hirmutavad. Samal ajal on väga selgelt kogu tema operatsiooni initsiatiiv ja militaarterminit kasutades momentum on väga selgelt Ukraina käes ja nad hoiavad seda väga hästi," sõnas ta.