Brüssel soovitas anda Bosniale EL-i kandidaatriigi staatuse

Euroopa Komisjon võttis kolmapäeval vastu 2022. aasta laienemispaketi. Selles laienemispaketis soovitab komisjon, et nõukogu annaks Bosnia ja Hertsegoviinale kandidaatriigi staatuse.

Juunis kiitsid EL-i liidrid heaks Ukrainale ja Moldovale kandidaatriigi staatuse andmise. Saksamaa ja Austria väitsid siis, et Bosniat ei tohiks staatuse andmisel samuti unustada.

Bosnias on üks maailma keerukamaid põhiseaduslikke süsteeme. See loodi selleks, et valitsuses oleks esindatud kõik erinevad rahvusrühmad. Bosnia Serbia elanikega asustatud piirkond on ilmutanud viimasel ajal separatistlikke ilminguid ning ka horvaadid tahavad Bosnia föderatsiooni sees luua enda rahvuslikku administratiivüksust.

Bosnias asuvad 2004. aastast EL-i EUFOR rahuvalvejõud. Tegemist on operatsiooniga Eufor-Althea, mis võttis 2004. aastal NATO-lt üle rahuvalveülesanded. Piirkonnas on omad huvid ka Venemaal.