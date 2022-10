Pärnu lennujaam ja spaad jäid turismisuvega rahule

Helsingi lennuliinile maksid peale kohalikud spaa-ettevõtted, kuid summat nad ei avalda. Pärnu lennujaama kahjumi katmiseks maksab linn kuni 200 000 eurot, kuid täpne summa alles selgub.

Pärnu lennujaama terminalis, mille renoveerimisega jõuti lõpule kevadel, on nüüd piisavalt ruumi sadade reisijate teenindamiseks. Praegu muidugi valitseb lennujaamas peaaegu täielik vaikus, sest kui mõni üksik tutvumislennu teinud õhusõiduk välja arvata, lennatakse siit kaks korda nädalas Ruhnu vahet. Suvega aga jäädi rahule.

Pärnu lennujaama käitusjuht Erki Teemägi ütles, et suvi oli neil põnev. "Kokku Helsingi ja Stockholmi lendudega veeti ligi 2000 reisijat, mis on meie jaoks üle mitme aasta päris hea tulemus," sõnas ta.

Aastaid tagasi Pärnu lennuvälja remondiks riigieelarvest eraldatud 20 miljonit eurot on aasta lõpuks viimse sendini otsas. Aga kõik vajalikud tööd on nüüd tehtud.

"Meil valmiski see terminali hoone, kus neid Soome-Rootsi reise teenindasime. Ja plaanis on ka kontorihoone remont veel sellel aastal. Meil valmis ka eelmisel sügisel hooldetehnika angaar, kus on ka päästetehnika. Ja käimas on ka suure lennukiangaari ehitus," rääkis Teemägi. Juba detsembris peab valmis saama Eviko ehitatav multifuktsionaalne angaar. Selle on huvitavad plaanid, millest saab pikemalt rääkida mõne kuu pärast.

Ka Pärnu spaajuhid on suviste Helsingi-reiside ja lennufirmaga Nyx Air väga rahul.

"Helsingi liinil me jõudsime täituvusega peaaegu 60 protsendi lähedale, mis oli ka meie miinimumeesmärk. Ja arvestades seda, kui me selle otsuse tegime, et Helsingi ja Pärnu vahel võiks lennuk hakata lendama ja et turismiettevõtjad seda toetavad, siis ei olnud veel Ukraina sõjast juttugi. Arvestades kõiki neid asjaolusid, läks esimene hooaeg Pärnu ja Helsingi vahel küll väga hästi," rääkis Estonia spaajuht Andrus Aljas.

Stockholmi reiside täituvus oli alla 17 protsendi, aga lennufirma SAS kahjumi katmist ei soovinud. Küll aga tuli ettevõtetel tulude ja kulude vahe kinni maksta Helsingi reisidel, see aga jäi planeeritust väiksemaks ja kokkuvõttes ollakse plussis, ütles Aljas.

Summat Aljas ei öelnud. Pärnu linn aga peab lennujaamale maksma tulude ja kulude vahe, mida riiklik toetus ei kata. Maksimaalne summa on 200 000 eurot, aga selle tegelik suurus selgub aasta lõpuks.