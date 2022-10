Märt Ots: LNG-terminalile peab olema juurdepääs kõigil EL-i ettevõtetel

Esmaspäeval Paldiski kail kohtunud Eesti ja Soome majandusministrid leppisid kokku, et ehkki LNG-terminal heidab ankrusse Soomes, tagavad põhjanaabrid, et Eesti gaasimüüjad saavad terminali kasutada eelistingimustel.

"Ehk Eesti gaasimüüjatele vähemalt ajutine eelis. Kokkulepe selles osas, et kui meil on gaasi vaja, siis igast LNG laevast mingi osa või teatud osa slottidest on Eesti gaasimüüjate jaoks eeliskasutusega," rääkis Sikkut esmaspäeval ERR-i uudistele.

Hiljem on meedias kõlama jäänud mitte ainult Eesti, vaid ka Soome ettevõtete eelistamine.

Konkurentsiameti endine juht Märt Ots ütles, et nii Eesti kui Soome konkurentsiseadused toetuvad Euroopa Liidu aluslepingutele.

"Ja Euroopa Liidu aluslepingute kohaselt peab sellisele infrastruktuurile olema vaba juurdepääs kõikidel Euroopa Liidu ettevõtetel sõltumata sellest, kas nad on Eestist, Lätist, Leedust või kuskilt mujalt," sõnas Ots.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrit Kristjan Järvanit nõustav Ots märkis, et väga suure gaasipuuduse korral, ehk hädaolukorras võivad reeglid olla teistsugused.

"Näiteks kui mõlema riigi põhivõrgud sekkuvad, hakkavad juhtima gaasivoogusid ja on oht, et gaasivarustus ei toimi, siis on erandolukord. Aga kui me räägime normaalsest toimivast turust, siis jah, kõikidel Euroopa Liidu ettevõtetel peab olema vaba juurdepääs," rõhutas Ots.

Otsa sõnul poleks palju abi ka sellest, kui Eesti ja Soome oma ettevõtete eelistamise seadusesse kirjutaks.

"Meil on Euroopa Liidu aluslepingud," kordas Ots. "Ja antud juhul on tegemist ikkagi piirkondliku monopoliga, kui teisi terminale ei ole. Ja aluslepingutes on ära sätestatud, et kui tegemist on monopoolse või turgu valitseva ettevõttega, siis kõigil erinevatel gaasikauplejatel peab olema vaba juurdepääs," rõhutas Ots.