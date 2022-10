Paidesse tahetakse rajada vabadussõjas hukkunute mälestussammas

Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ütles, et Paide rahvamaja on üks väheseid hooneid Eestis, mis püstitati rahva annetuste toel Vabadussõjas hukkunute meenutamiseks.

"Põhjusel, et raha nii palju ei olnud, et püstitada üks korralik mälestusmärk ja maja seniks, kuni mälestusmärk on maakonnal ja linnal olemas. See on on vana Pikaküla mõisa härrastemaja, mis lammutati palkhaaval lahti ja pandi Paides uuesti kokku. Kuni lõpuks leiti, et siia võiks teha rahvamaja, mis meenutab vabadussõjas langenud järvalasi ja mis teenib tulu oma vabadussõja mälestusmärgi tegemiseks," rääkis ajaloolasest Paide linnavolikogu liige Ründo Mülts.

Veebruaris 1929 avatud Paide vana rahvamaja teenis kohalikku rahvast aastakümneid uue kultuurikeskuse valmimiseni. Kuna omanik maja remontida ei suuda, plaanib ta selle maha müüa. Ostja on leitud, kuid tehinguni pole veel jõutud. Kaitse alla mitte kuuluv rahvamaja lammutatakse ja asendatakse kauplusehoonega.

"Viimane aeg oleks Paides mõtestada ka Vabadussõja temaatika ja kulutada välja konkurss meie oma Vabadussõja monumendi tegemisteks. Mõte on olnud teha seda näiteks Lembitu parki, mis on täpselt meie kultuuritempli vahetus läheduses, linna südames. Ja mille planeering lõpuni ei ole veel lahendatud," lausus Mülts.

Paide linnapea Eimar Veldre ütles, et vabadussõja ausamba rajamine on eesmärgina kirjas linna arengukavas.

"Ma arvan, et see on väga mõistlik ja vajalik asi, sest see on tegelikult pea sajand tagasi võetud ülesanne, mis on siiamaani tegemata," märkis ta.

Linnapea leidis, et kuna linnaeelarve on väga pingeline, võiks ideekonkursi välja kuulutada aastal 2024 ja siis algatada korjanduse. Teine võimalus on, et linn ostab eraomanikult vana rahvamaja ära ja teeb korda, kuid selleks linnal raha pole.

"Nii kallis, kui see maja meile ajaloolises mõttes on ja selle koha tähendus, siis ma ei näe täna, et nii juhtuks, et me hakkaksime seda tagasi ostma," ütles Veldre.

Paide linnavolikogu arutab vabadussamba teemat tuleval neljapäeval.