Sõja 234. päev: Venemaa pommitas taas Zaporižžjat

Oluline laupäeval, 15. oktoobril kell 22.15:

- Odessa oblasti sadamaist on pärast viljalepet väljunud 341 Ukraina laeva 7,5 miljoni tonni viljaga;

- Saksamaa andis Ukrainale üle sillatanke ja seadeldisi pontoonsildade rajamiseks;

- Valgevenesse saabusid esimesed Vene sõdurid programmi raames, mille ametlik eesmärk on tugevdada Valgevene-Ukraina piiri kaitset;

- Hersoni oblasti okupatsioonivõimude väitel on Ukraina relvajõud alustanud oblastis aktiivsemat vastupealetungi;

- Kogu Ukrainas kõlas õhuhäire;

- USA ähvardas Venemaa sõjaväe toetajaid sanktsioonidega;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 400 sõdurit;

- Suurbritannia kaitseministeerium: mobiliseeritud peavad ise soomusvestid ostma;

- ISW: Putin peab sügisese ajateenistuse tõttu mobilisatsiooni lõpetama;

- Pentagon üritab Starlinki Ukrainas töös hoida;

- Saudi Araabia annab Ukrainale 400 miljoni eest humanitaarabi;

Odessa oblastist on pärast viljalepet väljunud 341 laeva

Ukraina taristuministeeriumi teatel on alates 22. juulist, mil Kiiev ja Moskva andsid allkirjad viljakokkuleppele, Odessa oblasti sadamatest väljunud 341 laeva. Kokku on laevad tarninud Ukrainast välja 7,5 miljonit tonni vilja.

Laupäeval teatas taristuministeerium veel seitsme kaubalaeva väljumisest Odessa oblastist. Kokku on laevadel 101 000 tonni põllumajandustooteid, mis viiakse Aasia ja Euroopa riikidesse.

Saksamaa andis Ukrainale 16 sillatanki

Saksamaa andis Ukrainale üle 16 Biberi sillatanki ning kümme pontoonsilla seadeldist. Sillatank on soomustatud pioneerisõiduk, mis on mõeldud abistama tanke, aga ka jalaväeüksusi jõgede, kaevikute ja purustatud sildade ületamisel.

Eelmisel nädalal sai Ukraina Saksamaalt 16 iseliikuvat suurtükisüsteemi Zuzanna. 155-mm suurtükirelvade laskeulatus ulatub 41 kilomeetrini.

Septembris andis Saksamaa Ukrainale üle kuus iseliikuvat õhutõrjerelva Gepard, mis suurendas nende koguarvu Ukrainal 30-ni. Ukraina relvajõud on saanud Gepardi jaoks ka laskemoona ning viis MARS mitmikraketiheitesüsteemi, samuti iseliikuvaid haubitsaid ja laskemoona neile.

Kokku ulatub Saksamaa sõjaline abi Ukrainale hinnanguliselt 1,5 miljardi dollarini.

Vene sõdurid koonduvad Valgevenes

Valgevenesse saabusid esimesed Vene sõdurid programmi raames, mille ametlik eesmärk on tugevdada Valgevene-Ukraina piiri kaitset.

Tõenäoliselt saadetakse Vene sõdurid üle piiri Ukrainasse sõdima. Valgevene on varemgi lubanud Vene sõjaväel oma riigi kaudu Ukrainat rünnata, Valgevene enda üksused seni Ukrainasse sõdima pole läinud.

Uus kahe riigi ühisprogramm võib vaatlejate hinnangul olla märk sellest, et edaspidi kaasatakse sõjategevusse ka Valgevene väed.

Okupatsioonivõimude väitel on Ukraina relvajõudude pealetung Hersoni oblastis intensiivistunud

Hersoni oblasti okupatsioonivõimu asejuhi Kirill Stremousovi sõnul on Ukraina vastupealetung oblastis intensiivistunud, vahendasid The Kiyv Independent ja CNN.

Tema väitel püüavad Ukraina relvajõud alustada pealetungi Dudtšanõ küla lähedal.

Ukraina võimud ei ole neid väiteid kinnitanud.

Ukraina relvajõud on teinud Hersoni oblastis järjekindlalt edusamme alates pealetungi alustamisest septembris. Eelmisel nädalal teatas Ukraina sõjavägi, et on alates täiemahulise sõja algusest Hersoni oblastis tagasi võtnud 2400 ruutkilomeetrit.

Moskva on kuulutanud okupeeritud aladel välja evakueerimised, mille käigus viiakse Hersoni elanikud Venemaale Rostovisse.

Ukrainas kõlas õhuhäire

Laupäeva hommikul käivitusid kõigis Ukraina oblastites õhuhäire signaalid.

Zaporižžja oblasti kuberner Oleksandr Staruh teatas laupäeva hommikul, et Venemaa väed linna ründamiseks õhutõrjesüsteemi S-300. Raketirünnaku tagajärjel said kahjustusi mitmeid energia- ja tööstusrajatised.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentõn Reznitšenko ütles, et üleöö tulistati Nikopoli pihta enam kui 50 Vene mürsku, vigastada said kaks inimest.

Kiievi oblasti kuberner Oleksi Kuleba teatas 15. oktoobri varahommikul Telegramis, et Venemaa tulistas Kiievi oblasti pihta raketi. Kuleba ei avaldanud rünnaku asukohta, kuid ütles, et päästetöötajad on kohapeal.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Ukraina väed tabasid viimase 24 tunni jooksul nelja Venemaa juhtimispunkti ja veel 15 piirkonda, kuhu oli koondatud Vene elavjõud ja sõjatehnika, vahendas The Kyiv Independent.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentin Reznitšenko teatas Telegrami postituses, et Ukraina ida õhuväejuhatus hävitas üleöö oblasti kohal viis Shahed-136 kamikaze-drooni.

Ukraina riiigile kuuluv võrguoperaator Ukrenergo teatas, et hommikune raketilöök Kiievi äärelinnas põhjustas energiainfrastruktuurile raskeid tagajärgi.

USA ähvardas Venemaa sõjaväe toetajaid sanktsioonidega

USA hoiatas, et võib kehtestada sanktsioonid inimestele, riikidele ja ettevõtetele, kes tarnivad Venemaale laskemoona või toetavad selle sõjatööstuskompleksi.

Reuters teatas, et USA rahandusministri asetäitja Wally Adeyemo ütles 32 riigi ametnike kohtumisel, kus arutati Venemaa-vastaseid sanktsioone, et osakond annab reedel välja juhised, milles selgitatakse, et Washingtonil on võime ja tahe selliseid sanktsioone kehtestada.

Esimesel sellisel kohtumisel osalesid ametnikud Euroopa Liidu riikidest, Kanadast ja Lõuna-Koreast.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 400 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 64 700 (võrdlus eelmise päevaga +400);

- tankid 2524 (+3);

- soomusmasinad 5179 (+7);

- lennukid 268 (+0);

- kopterid 242 (+2);

- suurtükisüsteemid 1582 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 365 (+3)

- õhutõrjesüsteemid 186 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 1210 (+11);

- tiibraketid 316 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3951 (+7);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 142 (+0).

Suurbritannia kaitseministeerium: mobiliseeritud peavad ise soomusvestid ostma

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases ülevaates, et viimase kahe nädala jooksul on Ukrainasse paigutatud mobiliseeritud Vene reservväelaste keskmine isikliku varustuse tase on tõenäoliselt madalam kui varem lähetatud vägede niigi kehv varustus.

Brittide sõnul peavad paljud reservväelased tõenäoliselt ise ostma oma soomusvestid. "See käib eriti moodsama vesti 6B45 kohta, mis on mõeldud Ratniku isikliku varustuse programmi raames lahingüksustele üldiseks väljastamiseks," seisis ülevaates.

2020. aastal teatasid Venemaa võimud, et Venemaa sõjaväele on tarnitud 300 000 komplekti Ratniku soomusrõivaid, millest jätkus praegu Ukrainasse paigutatud vägede varustamiseks.

ISW: Putin peab sügisese ajateenistuse tõttu mobilisatsiooni lõpetama

USA mõttekoda Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) märkis, et Putin peab tõenäoliselt peatama või lõpetama oma osalise mobilisatsiooni, et vabastada sügiseseks ajateenistuseks bürokraatlikud vahendid.

Septembri lõpus lükkas Putin Venemaa tavapärase sügisese ajateenistustsükli 1. oktoobrilt 1. novembrile ja andis korralduse kutsuda sügisesse tsüklisse 120 000 meest, mis on 7000 vähem kui 2021. aasta sügisel, teatas ISW.

Kui tavaliselt keelab Venemaa seadus ajateenijate saatmise välismaale, siis nüüd loeb Venemaa seadus ka Venemaa poolt annekteeritud territooriumid Ukrainas Venemaa territooriumiks, mis ISW andmetel "nähtavalt legaliseerib ajateenijate kasutamise eesliinil".

Pentagon üritab Starlinki Ukrainas töös hoida

Pentagon hindab võimalusi, et hoida Ukrainat ühenduses Starlinki satelliitidega.

USA kõrge kaitseametnik ütles, et USA üritab teha kõik endast oleneva, et aidata hoida Ukraina vägede jaoks neid ühendusi, seisis USA kaitseministeeriumi pressiteates.

Reedel kirjutas CNN, et Elon Muski ettevõte SpaceX tahab, et satelliitide kaudu internetti pakkuva Starlinki teenuse eest hakkaks maksma USA kaitseministeerium.

Musk on varem sotsiaalmeedias väitnud, et Starlinki kaudu internetiühenduse tagamine Ukrainas on ettevõttele läinud maksma 80 miljonit dollarit ning kulu ületab aasta lõpuks 100 miljoni dollari piiri.

Saudi Araabia annab Ukrainale 400 miljoni eest humanitaarabi

Saudi Araabia annab Ukrainale humanitaarabi 400 miljonit dollarit, teatas Saudi riiklik uudisteagentuur SPA.

Teates seisis veel, et kroonprints Mohammed bin Salman helistas reedel Zelenskiyle, vahendas Reuters.

Samal ajal tegid USA demokraadid ettepaneku anda Saudi Araabias asuvad USA relvasüsteemid Ukrainale ja peatada kavandatud Patrioti rakettide üleandmine Riyadhile pärast seda, mida demokraadid nimetasid pöördepunktiks Washingtoni ja kuningriigi suhetes.

Valgevene kaitseministeerium teatas reedel, et Vene väed hakkavad riiki saabuma lähipäevadel oma ühise väegrupeeringu osana.