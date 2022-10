Musk: SpaceX jätkab Starlinki rahastamist Ukrainas

Elon Musk ütles laupäeval, et tema raketifirma SpaceX jätkab oma Interneti-teenuse Starlink rahastamist Ukrainas. Muski sõnum tuli päev pärast seda, kui ta ütles, et ei saa Starlinki rahastamist endale enam lubada.

Musk kirjutas sotsiaalmeedias: "Olgu siis... kuigi Starlink kaotab endiselt raha ja teised ettevõtted saavad miljardeid maksumaksja dollareid, jätkame Ukraina valitsuse rahastamist tasuta."

Musk ütles reedel, et SpaceX ei saa Ukrainas Starlinki lõputult rahastada. Teenus on aidanud tsiviilisikutel ja sõjaväelastel Venemaaga sõja ajal internetivõrgus püsida.

Kuigi polnud kohe selge, kas Muski meelemuutus Starlinki taas rahastama hakata oli tõsiseltvõetav, andis ta hiljem vihjeid, et see nii oli. Kui üks Twitteri kasutaja ütles Muskile "Ükski heategu ei jää karistamata", vastas ta: "Isegi kui nii on, peaksime siiski tegema heategusid".

Miljardär on internetis tülitsenud Ukraina ametnikega oma nn rahuplaani pärast, mis Ukraina sõnul on Venemaa suhtes liiga helde.

SpaceX pole meediale sel teemal kommentaare jaganud ja Pentagon keeldus kommentaaridest.