Saksamaa võib tööjõupuuduse tõttu kaotada 87 miljardit eurot

Uudisteagentuuri Bloomberg teatel ohustab Saksamaa tööstust suur tööjõupuudus ja see läheb riigi majandusele järgmisel aastal maksma umbes 87 miljardit eurot. Saksamaad räsib juba energiakriis, mis ohustab riigi konkurentsivõimet.

Saksamaa rahvastik vananeb, kvalifitseeritud tööjõust on üha suurem puudus. Hiljutised uuringud näitavad, et 50 protsenti Saksa firmadest peavad tootmist vähendama. See läheb riigi majandusele maksma 85 miljardit dollarit aastas. Tööjõupuudus räsib selliseid suuri Saksa firmasid nagu Airbus, BMW ja BASF, vahendas Bloomberg.

"Üha rohkem firmasid kärbivad oma äritegevust, sest töötajaid lihtsalt pole. Keskpikas ja pikas perspektiivis muutub see probleem tõenäoliselt veelgi hullemaks," ütles Müncheni Ifo-instituudi tööturu ekspert Stefan Sauer.

Mõned Saksamaa firmad on juba pidanud oma tehased sulgema või viinud tootmise välismaale. Tööjõupuudus suurendab survet veelgi. Riigis kiireneb inflatsioon ja ametiühingud nõuavad, et firmad tõstaksid töötajate palka. Kiire palgatõus võib aga inflatsiooni kiirendada ja Euroopa keskpank võib rahapoliitikat karmistada veelgi.

Finantsfirma UBS Group ökonomist Felix Huefner prognoosib, et Saksamaal kasvavad palgad 2023. aasta lõpuks 3,5 protsenti.

"Kõrged energiahinnad ja oskustööliste nappus takistavad kindlasti Saksa tööstuse arengut. Riikides, kus on parem demograafiline olukord, nagu Prantsusmaa, neil on tulevikus suurem tootmisvõimekus," ütles Huefner.

Lennukitootja Airbus aktsia hind langeb, firmal on raskusi elektrikute ja mehhaanikute leidmisega. Sarnased probleemid räsivad ka Saksa autotööstust.

"Oleme üle elanud pandeemia, sõja ja nüüd on energiakriis. Kuid tööjõupuudus on jätkuvalt üks olulisemaid probleeme," ütles Saksa autotööstuse lobigrupi VDA juht Andreas Rade.

Tööjõu sisseränne taastus pärast pandeemiat ainult osaliselt. Pole selge, kui kauaks jäävad riiki Ukraina sõjapõgenikud. Välistööjõu integreerimist takistab ka Saksamaa jäik bürokraatlik süsteem. Võõrtöölistel on samuti kergem minna ingliskeelsetesse riikidesse ja see jätab Saksamaa veelgi ebasoodsamasse olukorda.