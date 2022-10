Hussar: Eesti 200-l on väga keeruline teha valitsus Martin Helmega

"Eesti 200-l ja EKRE-l ei ole mitmes olulises väärtuses ühist keelt. Ma usun, et Eesti 200-l oleks väga keeruline teha valitsus Martin Helmega. Lühidalt peame seda võimatuks. Eesti 200-l on oluline roll poliitmaastikul selles, et ära hoida EKRE tulemine võimule ja Martin Helme saamine peaministriks, sest ilma Eesti 200-ta ei ole see tänasel Eesti poliitmaastikul võimalik. Eesti 200 tulemus on siin kindlasti tähtis ja selle nimel me tööd teeme," lausus Hussar.

Samalaadse avaldusega, mis sisuliselt välistas EKRE-ga koalitsiooni moodustamise, esines laupäeval ka Reformierakonna juht Kaja Kallas. Hussari sõnul on tegu strateegilise vastandamisega enne valimisi.

"Mis puudutab vastandumist, mida Reformierakond ehitab üles koos EKRE-ga ja kus väga selgelt Reformierakond räägib sellest, et valimised saavad olema võitlus kahe suure... Tahetakse üle ehitada väga suur vastandumine kahe erakonna vahel, kus üks erakond seisab punalippudega meelaavaldusel ja nõuab kaitseväe juhataja tagasiastumist sõjaolukorras /.../ ja teiselt poolt Reformierakond, mis pigem hirmutab inimesi sõjaga , et see on olukord, kus ainult nemad suudavad tagada stabiilsuse. Liiga lihtsad lahendused," rääkis Hussar.

EKRE on viimaste küsitluste järgi populaarsuselt teine erakond Reformierakonna järel. Hussari hinnangul on selle soosingu taga populism ja asjade üle vindi keeramine.

Hussar kritiseeris ka nii Reformierakonna juhitava kui ka eelmiste valitsuste laenuvõtmise otsuseid.

"Täna näeme, et riik on otsustanud võtta laenu, et seda ühtlaselt laiali määrida. See ei ole kindlasti viis, kuidas akuutseid probleem lahendada. Mulle jääb mõistmatuks, kuidas me tõstsime lastetoetuste maksmise ea 24 eluaastani, millise põhjenduse ja millise mandaadiga on selline otsus langetatud. /.../ Neid otsuseid on kümneid, kui rääkida viimasest paarist aastast ja paarist viimasest valitsusest," lausus ta.

Koostöö kohta president Kersti Kaljulaidiga ütles Hussar, et erakonnaga liitumise teemal on ta Kaljulaidiga rääkinud, kuid ettepanekud, mis said tehtud, ei ole realiseerunud.

Kuigi Kaljulaid oli omal ajal üks käivitavaid jõude Eesti 200 loomise taga, ei olnud tema presidendiaja jooksul Eesti 200 Kaljulaidi "taskuerakond", ütles Hussar.

"Samas on Eesti 200 olnud Kersti Kaljulaidi suhtes väga toetav, sest me jagame samu väärtusi, näeme ka Eesti tulevikku samamoodi ja ma arvan, et seetõttu on Kersti Kaljulaidil Eesti 200 jaoks olemas väga oluline roll. Aga kindlasti ei saa väita, et Kersti Kaljulaidil, kui ta oli president, oleks olnud Eesti 200-ga mingi erisuhe," ütles Hussar.