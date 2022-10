Kõlvart ummikutest: ka mul tekib küsimus, kuidas me selle nii korraldasime

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tunnistas, et tänavate üheaegne remontimine on pealinnas tekitanud sügisel parajalt ebamugavusi, kuid sellel on tema sõnul selged põhjused.

Pronksi tänaval alanud remont ning Põhja-Tallinnas autoga liiklejatele ebamugavusi tekitav Vana-Kalamaja tänava rekonstrueerimine koos varem alanud liikluskorralduse muutustega on sel sügisel tekitanud Tallinnas parajalt ummikuid ning autojuhtide nurinat.

Kõlvarti sõnul on sügisele nihkunud Pronksi tänava remont tingitud ehitusturgu tabanud ebastabiilsusest, kuid remondi edasilükkamine järgmise aasta kevadesse oleks tõenäoliselt olukorda veel hullemaks muutnud.

"Ka mul tekib küsimus, kuidas me suutsime seda nii korraldada. Aga tegelikult püüame seda plaani järgi teha. Aga niisama ei saa objekte käivitada, selleks on riigihanked, mida vaidlustatakse, või ei tule hankele ühtegi pakkujat, nagu juhtuski seetõttu, milline on olukord ehitusturul. Ja siis kui hange lõpuks õnnestub, näeme, et see ei ole kooskülas ehitusgraafikuga. Kui otsustaksime, et lükkame ehituse edasi järgmisesse aastasse, siis ei ole garanteeritud, et kas tuleks üldse sama pakkuja hankele ja see on niis suur risk, et parem oli alustada praegu," rääkis Kõlvart Tallinna linnavolikogu infotunnis.

Tallinn kuulutas Jõe-Pronksi renoveerimise hanke välja juba tänavu veebruaris, kuid Venemaa sissetung Ukrainas lõi ehitusturu korralikult segamini, alustades hindadest kuni materjalide tarneraskusteni.

Tallinn seadis hanke tähtajaks aprilli alguse, seejärel lükati see mai lõppu, hange leidis võitja lõpuks suve esimeses pooles. Siis oli selge, et tuleb teha valik, kas alustada töödega sel sügisel või lükata remont järgmisesse aastasse. Kõlvarti sõnul oli mõistlik alustada töödega sügisel, sest järgmisel kevadel on plaanis alustada kesklinnas Vanasadama trammitee rajamisega.

"Meil on Vanasadama trammi projekt, ja nagunii võib juhtuda, et need hakkavad üksteist segama. Kui lükkaksime Jõe-Pronksi remondi edasi, oleksid tööd üldse paralleelsed," lausus Kõlvart.

Jõe-Pronksi remont kestab ligikaudu aasta, samas ei tähenda see, et kogu selle aja kehtiksid liikluspiirangud.