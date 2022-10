Ida-Viru tööstuspargid loodavad euroraha abil arengule hoogu anda

Kevadel alanud Ukraina sõda ja sellele järgnenud energiakriis võttis Ida-Viru tööstuspargid piltlikult öeldes pihtide vahele. Venemaaga seotud arendusprojektid kas peatunud või sootuks ära jäänud ja teisalt ei tule arendajaid ka läänest, kuna Eesti kõrged energiahinnad annavad konkurentsieelise Põhja-Rootsile või Norrale.

Ida-Viru tööstuspargid püüavad kadu korvata toetuste ja kohaliku madalama elektrihinnaga.

"Kohtla-Järve tööstuspargis ja Narva tööstuspargis on meil võimalus pakkuda ettevõtjatele elektrit osta otseliini pidi ilma võrgutasudeta otse tootja poolt. Kui võtta aluseks selline 24/7 töötav ettevõte kolmes vahetuses, siis kokkuhoid elektrihindades on kuskil 30 protsenti," rääkis Ida-Viru investeeringute agentuuri juht Teet Kuusmik.

Samas peetakse madalamat elektrihinda pigem lisaargumendiks. Suuremat mõju ootavad tööstuspargid õiglase ülemineku fondi investeerimistoetusest, mis sobiks ka väiksema elektritarbimisega ettevõttele.

"Kogu meetme maht on 153 miljonit eurot ja toetus isegi kuni 65 protsenti investeeringutest. Kui nüüd 10 miljoni eurone investeering teha Ida-Virumaal, siis kokkuhoid on 6,5 miljonit eurot. Kui ettevõte elektritarbimise mahud on väga väikesed, siis 6,5 miljonit on kindlasti väga suur võit, mida elektrihindadega nii-öelda kaotada on väga keeruline," lausus Kuusmik.

Ida-Viru tööstusparkides Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel tegutseb paarkümmend ettevõtet ühtekokku ligi tuhande töökohaga. Investeerimistoetus koos elektri otseühendusega võiks viie aasta jooksul tuua maakonda kuni 25 uut ettevõtet.