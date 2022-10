Viktor Vassiljev soovib jääda pensionile ja hakata taas telesaadet tegema

Kuidas te jõudsite otsuseni, et te kevadel riigikogu valimistel enam ei kandideeri?

Kuulge, see on üsna loomulik. Ammu juba oleks pidanud selle otsuse vastu võtma. Ma olen ju 12 aastat töötanud sama töökoha peal. Tänapäeval ei ole see kombeks. Tänapäeval töötatakse ühel ametikohal mitte üle kolme aasta ja isegi positiivne on see, kui inimene on kolme aasta jooksul viis töökohta vahetanud. Nii, et ma olen juba liiga kaua sama koha peal istunud, tuleb liikuda edasi, uusi väljakutseid otsima.

Kas see ei ole siis tervisele kasulik nii pikalt olla, ühe ameti peal?

Ei, tervisele ei tee see midagi, see pole kraavi kaevamine, see on paigal istumine, eks ole. Aga see ei ole trendis nii kaua ühe koha peal istumine.

Vaadake ringi, küsige oma tuttavate käest, see kes on 12 aastat ühe ja sama koha peal istunud, see on mõttetu inimene, kui ta ei liigu edasi.

Milliste amet te nüüd pidama hakkate, mida te edaspidi millega tegelema hakata?

Oi, ma olen elus niivõrd palju huvitavaid asju teinud. Ma olen töötanud Tallinna linna sisekontrolörina, ma olen igasuguseid vahvaid asju teinud.

Minu karjääri järgmine aste on see, et ma lähen nüüd tubliks Eesti pensionäriks, aga võib-olla ka midagi muud.

Tegelikult ma tahaksin teha telesaadet. Kui ma olin riigikogus, siis see eriti ei meeldinud telekanalitele. Praegu ma ootan pakkumist Postimehelt, et läheks ja teeks Postimehe TV-s podcasti.

Te mõtlete teha midagi sarnast nagu oli saade "Tervisevõti"?

Jah, midagi umbes sarnast. Olen praegu kõigile pakkumistele avatud.

Et inimesed helistavad otse-eetrisse, küsivad nõu ja teie saate siis seda neile anda?

Mina teeks seda hea meelega, aga see ei sõltu minust, eks ole. See sõltub sellest, kas mõni telekanal viitsiks ja tahaks sellist asja teha. Selleks on teatud tehnilisi lahendusi vaja.

Kas erakonnast lahkute samuti või jääte erakonna liikmeks?

Miks peab erakonnast lahkuma? Olla erakonna liige, see on Eesti Vabariigi kodaniku õigus. Kui mul on teatud poliitilised vaated, siis ma võin ju vastavat erakonda toetada oma liikmemaksudega. No miks mitte. Miks ma pean lahkuma erakonnast? Mina ei ole erakonnale midagi paha teinud.

Mida te ise peate enda suurimaks saavutuseks parlamendis töötatud aja jooksul?

Suurimaks saavutuseks ma pean seda, et ma olen 12 aastat siin vastu pidanud, sellepärast, et töö on räigelt tervistkahjustav. Sest tegelikult siin minuvanuseid, isegi nooremad kui mina on ära teeninud riiklikud matused. See ei ole minu eesmärk olnud. Nii, et tuleb ikka õigel ajal edasi minna.

No aga kui seadusandlusest, Keskerakonna eesmärkidest ja Eesti rahva hüvanguks töötamisest rääkida, siis mis te välja tooksite?

Meie eesmärgid, need on täitsa olemas ja nende eesmärkide nimel erakond töötab iga päev ja iga erakonnaliikme palehigis. Ja need eesmärgid on ju teada. See on kogu Eesti rahva heaolu, see on astmeline tulumaks, see on raha lisamine tervishoidu, sotsiaalhoolekandesse. Sellest võib väga pikalt ja kaua jahuda, aga ei ole mõtet, kuna mina ei lähe valimistele. Ma ei hakka teile siin erakonna poliitpropagandat tegema.

Aga mida teie olete ära teinud oma valijate heaks?

Mina oleme toetanud kõiki erakonna poolt esitatud eelnõusid, olen litsunud ilusti-kenasti rohelist nuppu. Ma olen distsiplineeritud inimene, praktiliselt kõik istungid kohal käidud, välja arvatud mõni üksik istung, mis ma olen puudunud võib-olla, aga ka seda kindlasti mõjuval põhjusel.

Olen teinud oma tööd korralikult, sellepärast et nii palju, kui ma olen ühel või teisel töökohal töötanud, ma olen alati teinud korralikult oma tööd.

Millisena näete Keskerakonna tulevikku tänasel päeval?

Ahah, et ma pean tänasel päeval nägema tulevikku? See on küsimus Mangile.

Aga erakonna tulevik, ta on suur erakond, nagu on ka teised Eesti suurerakonnad, kelle reiting võib tõusta, reiting võib langeda, aga see ongi, dünaamika, see ongi edasiliikumine ja edasi liikudes ikka võib vahel komistada, isegi maha kukkuda. Aga tähtis on sa tõused üles, et me tõuseme üles, et sõber aitab sõpra ja me lähme koos edasi, marsime ühte jalga, meie ees on meie eesmärgid ja helge tulevik ja sinna me marsime täpselt selle silmapiiri poole, mis on küll mõtteline joon, mis meie edasi liikudes läheb eest ära, aga silmapiiril on väga palju huvitavaid asju.

Silmapiiril oli kunagi kommunism, pärast tekkis sinna Eesti viie rikka hulka. Silmapiiril on joodikute lubadused ja poliitikute tõotused ja sinna me kõik rõõmsalt marsime. Aga kohale ei jõua. Eesmärk ei ole silmapiiri taha jõudmine, eesmärk on protsess ise.



Te ei pea võimatuks, et Keskerakond võidab märtsikuised riigikogu valimised?

Keskerakond on alati kõik valimised võitnud. Isegi kui keegi teine on saanud rohkem hääli, siis need on petuhääled, need on petetud valijate hääled. Keskerakond on alati pärast kõiki valimisi kinnitanud, et ta on valimised võitnud ja võidab ka seekord.

Millise erakonnaga Keskerakond peaks tegema koalitsiooni?

Ei, seda ma ei saa öelda, sest seda peavad ütlema tegevpoliitikud, kes jäävad suurde poliitikasse edasi ja see on nende otsustada. Pärast valimisi, kui tekib juba mingi olukord, kus on teada, milline on see häälte jaotus, siis hakatakse pidama läbirääkimisi, kuna mina nendel läbirääkimistel ei osale enam, siis ei ole minu öelda ja ennustama ei hakka. Veel kord, seda peab küsima Igor Mangi käest.

Millise pilguga te vaatate erakonna esimehe tegemisi telesaates "Tantsud tähtedega". Ta on kuuldavasti kaotanud saate käigus 13 kilo.

Ma pean ta enda kabinetti kutsuma ja paluma, et ta riidest lahti võtab ja siis uurida, kustkohast need kilod on langenud, eks ole. Nii et kust otsast. Kui need kilod on langenud sealt otsast, kus neid vaja ei olnud, siis on kõik korras, sest vastavalt teine ots on saanud nagu suurema osakaalu.

Mida te sooviksite, et riigikogu lähemate aastate jooksul Eesti tervishoiu, Eesti inimeste tervise heaks ära teeks?

Selleks tuleb korraldada eraldi saade, kuskil nii pooleteise tunni pikkune. Siis ma räägiks teile, misasi on tervishoid ja mis on Eesti tervishoid.

Tervishoid vajab suurt reformi ja kõige tähtsam on see, et Eesti tervishoiule panustatakse viis kuni kuus protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP). Euroopa Liidus on see keskmine number 11 protsenti. Saksamaal on see 14 protsenti, Ameerikas on 18 protsenti, Meil on praegu 5,1 protsenti. Rääkimata juba sellest, et see rahvusliku koguprodukti protsendi väärtus eurodes on kuskil kolm, neli korda väiksem kui Saksamaal.

Nii et raha ei ole, raha ei panustata ja seda raha ei olegi kuskilt võtta. Vaesed oleme, aga tahame, et meil töötaks see nagu Saksamaal. Vot, ei ole võimalik.

Kas tuleb võtta laenu?

Ei, laenu ei tule võtta. Laen tuleb ju tagasi maksta. Laenu võtmine on küllaltki mõttetu.

Lihtne soovitus Eesti inimestele, mida igaüks saab oma tervise heaks ise ära teha?

Eesti inimene. Ära istu kodus, ära kuula uudiseid, sest sulle valetatakse ja räägitakse ainult negatiivset. Minu meelest Eestis ei ole ühtegi telekanalit, kes annaks positiivseid, rõõmsaid uudiseid, kas või kord päevaski, ainult negatiivsed. Ära kuula seda kõike, inimene, mine välja. Ükskõik, isegi kui vihma tibutab, pane ennast soojalt riidesse, võta vihmavari kaasa, mine jaluta kuskil, vaata loodust. Kuula, kuidas linnukesed laulavad, ega nad enam ei laula, eks ole. Kollased, ilusad lehed sahisevad sul jala all.

Ja kui vahtrapuu on kollastes lehtedes ja õhtupäikene paistab läbi nende kuldsete lehtede, on kogu õhkkond kuldset valgust täis. See on ilus. See on kaunis. Vaata seda ilu. Tunne rõõmu igast hetkest, kui sa elus oled ja siis oled terve.