Hvostov: venelased võivad Hersoni all lavastada suure propagandalahingu

Venemaa tulistas esmaspäeval taas rakette kogu Ukraina suunas, sihtides strateegilisi objekte. Suure draama ootuses on aga Hersoni oblast ja linn, mida ukrainlased valmistuvad sügisest hoolimata tagasi võtma ja venelased kaitsma. Muu hulgas on venelased linnast minema viinud hulga monumente ja linna asutaja maised jäänused.

Ukraina sõjaväeluure juhi sõnul kulub Hersoni linna tagasivõtmiseks ligikaudu kuu. Praegu edenetakse tasapisi.

"Pidevalt tulistatakse iga päev, hommikul ja öösel, terve päeva. Suurtükivägi, kobarpommid, kuigi need on keelatud. Tulistatakse iga päev," rääkis Ukraina sõdur Vadim olukorrast Hersoni oblastis.

Vene pool toob Hersoni sõdureid juurde ja evakueerib linnast kohalikke elanikke. Väidetavalt puhkusele.

"Hetkel täidame ülesannet tagamaks turvalisust Vene föderatsiooni kuurortidesse puhkama ja taastusravile lahkuvatele kodanikele. See on meie panus rahulikku ellu," ütles Vene rahvuskaardi ohvitser.

Kuid linna katedraalist on venelased minema viinud ka Katariina II favoriidi vürst Grigori Potjomkini, kes on Hersoni ja Novorossija rajaja, maised jäänused. Ja kes on rahva mällu jäänud ka sõnapaariga Potjomkini küla.

"Potjomkiniga on see õnnetu lugu, et tõesti, lausa kahju on temast, ega see esimene kord ei ole, kui ta oma hauast välja kistakse. Esimene kord juhtus see juba 18. sajandi lõpus, kui troonile tõusis Paul I, kes läks ajalukku valitsejana kui oma ema Katariina II kirglik vihkaja. Paul I ajal vaese Potjomkini säilmed visati lihtsalt Katariina kirikust välja, legend ütleb, et visati koguni kusagile vallikraavi tema säilmed ja Aleksander I ajal viidi jälle tagasi," rääkis ajakirjanik Andrei Hvostov.

Hvostovi sõnul häiriti teisel korral Potjomkini säilmeid Stalini ajal, kui ateistliku propaganda hoogtöö käigus katedraal tehti muuseumiks ja Potjomkini säilmed võeti jälle hauast välja. "Ja need said eksponeeritud. Kurjad keeled väidavad isegi, et kommunistlikud emissarid olevat tema kolbaga mänginud jalgpalli," lausus ta.

Hersoni linn loodi 18. sajandi lõpus, kui algas Uusvenemaa, Novorossija kolonisatsioon ja Katariina II favoriit vürst Potjomkin oli selle piirkonna hõlvaja ja ülesehitaja. "Sellena ongi põhiliselt ajalukku läinud ning tema püha mälestuse hoidmine on Vene imperiaalses ajaloodiskursuses ülimalt oluline," ütles Hvostov.

"Ja nüüd, kui venelased, oodates neid suuri lahinguid ilmselt, Ukraina armee pealetungi, viivad sealt ära mingid neile olulised sümbolid, siis see võib tähendada tegelikult seda, et on algamas mingisugune suur propagandalahing. See on nüüd puhas spekulatsioon, ma ei tea, mis plaanid võivad Vene väejuhatusel olla Hersoni kaitsmisega, aga võib-olla nad tahavad seal lavastada midagi niisugust nagu uus Stalingrad – kuidas Vene vägi kangelaslikult kaitseb üht suurt olulist linna, pealetungivate "natside" eest," rääkis Hvostov.

Hersoni linna rajamisel on oma side ka Eestiga.

"Hersoni linna üles ehitas Eestimaa ajalooga seotud inimene, kelle nimi oli Ivan Abramovitš Hannibal, ta on Keila lähistel sündinud, selle sama Ibragim või Abram Hannibali poeg, kes oli Peeter I õukonnas tuntud kui Arab Petra Pervovo ja Aleksandr Puškini üks vaarisasid. Ja seesama Ivan Abramovitš Hannibal oli kõrge sõjaväelasena, sõjaväeinsenerina see, kes Hersoni linna üles ehitas," lausus Hvostov.

Hvostov lisas, et Herson on olnud suur sadam, väga tähtis sõjaväeline punkt ja Venemaa imperiaalses ajaloos väga oluline linn.