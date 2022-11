Õiguskantsler: Mihkelsoni skandaali käsitlus on teinud lastele korvamatut kahju

Õiguskantsler Ülle Madise kirjutas, et Marko Mihkelsoniga seotud fotoskandaali käsitlustega nii meedias kui ka sotsiaalmeedias on tekitatud asjasse puutuvatele lastele korvamatut kahju. Madise sõnul tuleb laste huve kahjustavad materjalid kustutada.

"Meie kõigi ülesanne on anda oma parim, et kahju ei süveneks. Muu hulgas

on oluline mitte pikendada lapsi taasohvristavat avalikku käsitlust sotsiaalmeedias," märkis Madise.

Õiguskantsler on mitmel korral kohtunud ajakirjandusorganisatsioonide esindajate ja ajakirjanikega ning selgitanud, kui oluline on austada lapse perekonnaelu puutumatust ja seada esikohale lapse huvid.

"Nii sotsiaal- kui tavameedias andmeid avaldades tuleb alati kaaluda, kas konkreetse kannatanu identifitseerimine on vajalik ja milliseid kannatusi võib see kaasa tuua asjaosalistele. Asjaoludest sõltuvalt võib laps olla äratuntav ka siis, kui tema nime ega nägu ei avaldata," sõnas Madise.

"Paraku on seekord meediakäsitluse ja sellega kaasnenud aruteluga sotsiaalmeedias tekitatud konkreetsetele lastele suurt ja korvamatut kahju. Laste nimede, piltide ja muu juhtumiga seotud eraelulise teabe jagamine kommentaarides ja postitustes on keelatud," märkis Madise.

Madise sõnul tuleks kõik laste huve juba kahjustanud ja jätkuvalt kahjustavad materjalid kustutada. "Loodan siin meediaorganisatsioonide koostööle ja mõistvale suhtumisele."

"Igaüks, kes märkab veebis last kahjustavat postitust või kommentaari, võiks sellest teada anda veebipolitseinikele. Kõigil täiskasvanutel tuleb hoolikalt kaaluda, mil viisil laste tegemisi jäädvustada ning kuidas neid fotosid ja muid salvestisi säilitada. Alati tuleks endalt küsida: kas laps on teismelise või

täiskasvanuna nõus nende fotode võimaliku avalikustamisega. Pilveteenuste turvalisus ei ole täielikult tagatud, tuleb olla valmis, et ka pahatahtlike kavatsusteta tehtud ja säilitatud fotod võivad jõuda isikuteni, kes kasutavad neid taunitaval moel. Oma vastutustundliku käitumisega on täiskasvanud eeskujuks lastele. Nii õpivad ka lapsed juba varases eas, et endast ega teistest

alasti pilte ei tehta ning ei lubata endast selliseid pilte ka teistel teha," kirjutas õiguskantsler.

ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk ütles õiguskantsleri kirja ja teema edasisise kajastamise kohta, et kogu teemat ei õnnestu paraku enam kuidagi olematuks teha ning ajakirjandusele on see raske valik halbade alternatiivide vahel.

"On mõistetav, et igati tuleb tõkestada sellise informatsiooni edastamist, mis on otseselt lapsi kahjustava sisuga. Näiteks kohtuasja materjalid, mis on laste eraelu kaitseks kinnised," lausus ta.

"Esimesena avaldaja on pannud teised väljaanded olukorda, kus on võimatu eirata tipp-poliitiku ümber puhkenud segaste asjaoludega juhtumit. Küsimust on praeguseks niivõrd politiseeritud, et ei saa teha nägu, et seda pole olemas," märkis Tammerk.

"Seetõttu tuleb ajakirjanduses kahjuks teemat edasi käsitleda, aga keskmega Marko Mihkelsonil kui juhtival poliitikul ja avaliku elu tegelasel. Lastega seonduv tuleks viia võimalikult tahaplaanile. Põhjendatud avaliku huvi teema on aga näiteks juhtumi poliitilised tagajärjed," sõnas Tammerk veel.