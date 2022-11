Scholz: Hiina ja Saksamaa peavad tuumaähvardust Ukrainas ohtlikuks

Saksamaa liidukantsleri Olaf Scholzi visiiti saatis juba enne selle toimumist terav kriitika nii kodumaal kui ka rahvusvahelisel tasandil. Scholz otsustas enne visiiti Hamburgi sadama osakute müügi Hiina ettevõttele Cosco.

Hiina kompartei kongressil oma võimu tsementeerinud Xi Jinping vajas kohtumist lääneriigi juhiga, isegi kui käegakatsutavat tulemust sellel ei olnud.

Hiina uudisteagentuuri Xinhua teatel nõustus Xi, et tuumarelvaga ei tohi Ukrainas ähvardada.

"Venemaa peab kohe lõpetama rünnakud, mis põhjustavad iga päev kannatusi elanikkonnale, ning viima oma väed Ukrainast välja. President Xi ja mina nõustusime, et tuumaähvardus on äärmiselt ohtlik," rääkis Scholz.

Kui Saksa kantsler ütles, et Hiina peab kasutama oma mõju Venemaa üle sõja lõpetamiseks, siis Hiina liider Venemaad otsesõnu ei maininud. Xi Jinping kutsus kahe riigi majanduskoostöö 50. sünnipäeval jätkuvalt kasutama oma mõju ebakindluse ajal, et üle saada raskustest ja panustama rahu loomisse.

Majandusliku koostöö jätkumist rõhutas Hiina juhtkond korduvalt.

"Hiina ja Saksamaa suhe jätkab tervislikul ja stabiilsel viisil arenemist. Usume, et see on sõnum maailmale, et ühiselt hoiame multilateraalsust ja toetame mitmepooluselist maailma. Ühiselt hoiame vabakaubandust ja edendame võrdset kaubandust," rääkis Hiina peaminister Li Keqiang.

Saksa liidukantsler tuletas meelde, et Hiina ettevõtete jaoks on Euroopa turg piirangutevaba, kuid Saksa ettevõtjate jaoks on Hiina kehtestanud mitmed piirangud, seega päris õiglasest kohtlemisest rääkida ei saa.

Scholz ei vältinud enda sõnul kohtumistel keerulisi teemasid nagu pinged Taiwani pärast või uiguuride saatus. Seda ta rõhutas ka ajakirjanike ees, tõdedes, et inimõiguste kaitsmises on neil erinev nägemus.

"Tegemist pole siseasjadesse sekkumisega, kui tuletame meelde, et inimõiguste kaitsmist tuleb ka rakendada näiteks Xinjiangi provintsis. Sellest rääkis ka Hiina peaminister. Minu jaoks oli oluline meie põhimõtted selgeks teha ja nii raske, kui see ka pole, siis peame seda teemat jätkama ja oleme selles ka kokku leppinud," kõneles Scholz.

Väikeseks võiduks Scholzi jaoks saab nimetada seda, et Hiinas elavad sakslased saavad nüüd pärast läbirääkimisi koroonaviiruse vastu vaktsineerida BioNTechi vaktsiini, mitte Hiina omaga. Ka enne lennukilt mahatulemist võtsid Hiina laboritöötajad Saksa delegatsioonilt koroonaproovi.