Kopõtin: veel on vara öelda, et venelased on Hersonis seadnud üles lõksu

Kuigi Vene okupatsioonijõudude käitumine Hersoni oblastis tundub vastuoluline ning on märke suurte jõudude koondamisest Hersoni linna piirkonda, ei saa veel väita, et seal seatakse Ukraina vägede jaoks üles lõksu, ütles "Ukraina stuudios" sõjaajaloolane Igor Kopõtin.

Vene okupatsioonijõud tunduvad evakueerivat Hersoni piirkonnas tsiviilelanikke ning liigutamas mujale väeüksusi, teisalt tuleb teateid, et sinna koondatakse uusi ja võimekamaid üksusi. Kopõtini sõnul omab Herson Vene relvajõududele ja ka president Vladimir Putinile liialt suurt tähendust, et seda niisama ukrainlastele loovutada. Näiteks algse plaani järgi pidi Herson olema Vene vägedele tugipunktiks, kust pealetung jätkunuks Odessale, et enda kontrolli alla saada kogu Ukraina lõunarannik.

"Tegemist on ainsa oblastikeskusega, mis venelastel on õnnestunud vallutada. Kuigi tuleb palju uudised, et tsiviilelanikkonda evakueeritakse, pole põhjust arvata, et Venemaa loovutab Hersoni linna ukrainlastele ilma lahinguteta. Vastupidi, Venemaa, on koondanud väga suured jõud Hersoni piirkonda, neid hinnatakse suuremaks kui korpus," lausus ta.

Kopõtin täpsustas, et Hersoni piirkonnas on Vene vägede 22. korpus, operatiivtaktikaline üksus, mis on suurem kui diviis ja väiksem kui armee.

"Lisaks on operatiivtaktikalised grupid, mõne analüütiku arvates on seal piirkonnas õhudessantvägesid. On ka selline arvamus, et Hersoni piikonnas võivad olla venelaste kõige paremad jõud," lisas ta.

Kui palju sõdureid Venemaa on piirkonda koondanud, ei soostunud Kopõtin pakkuma, kuid ütles, et tegemist on suure väerühmitusega.

"Vara veel öelda, et tegemist on lõksuga. Herson ei ole sisse veel piiratud täielikult. Venelastel on raskusi vägede varustamisega. Kuid ikkagi on venelased suutnud üles ehitada kolme vööndiga kaitse, millesse on integreeritud ka kaugtulesüsteemid pluss õhuväe toetus. Nii et läbimurre ja Hersoni vabastamine on üsna keeruline ülesanne, mida tuleb Ukraina vägedel lahendada," lausus ta.

Kui aga Ukraina vägedel õnnestub Hersoni linn okupantidest vabastada, siis järgmine Vene vägede ülesanne on takistada Ukraina vägede liikumist Krimmi poolsaarele, märkis Kopõtin.

"Väga raske on öelda, millal ukrainlastel õnnestub Herson vallutada ja kas see üldse õnnestub, kas selle aasta sees või mitte. Juhiks tähelepanu pigem sellele, et ukrainlastel on õnnestunud sügisel koondada jõud kõige tähtsamale operatiivsuunale ning saavutada üllatus. Hersoni suunal oodati ukrainlaste pealetungi juba suvel. Ja sügise hakul, aga pealetung tuli Harkivi oblastis," lausus ta.

Kopõtini sõnul ei saa välistada, et ukrainlaste sõjakunst on saavutanud sellise taseme, et sõjaline läbimurre toimub hoopis kuskil mujal kui Hersonis.