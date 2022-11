Riiklikud abimeetmed tegid eratarbija elektriarved kolmandiku väiksemaks

Praeguseks on hakanud laekuma oktoobrikuu elektriarved. Universaalteenuse valinud kodutarbijatel olid need koos oktoobris kehtima hakanud kompensatsiooniga tavapärasest kolmandiku võrra väiksemad.

Eestis on 644 000 elektri kodutarbijat, kellest kolmandik sai elektrimüüjatelt oktoobriks pakkumise minna üle universaalteenusega elektrile, sest selle hind oli nende senisest elektripaketist soodsam. Tänaseks on paljudel kodutarbijatel arved käes, mis on lisaks universaalteenusele väiksemad elektrikompensatsiooni võrra. Kodutarbijale kompenseeriti kuu keskmisest elektrienergia hinnast kuus senti kilovatt-tunni kohta.

"Toome näite sellest samast universaalteenuse hinnast. Oletame, et meil on selline sajaruutmeetrine elektriküttega maja, mis tarbib kuskil 550 kilovatt-tundi kuus ja tema arve elektrienergiale muidu oleks olnud ligi 90 eurot pluss käibemaks, aga nüüd siis kompensatsioon maha arvata, see on ligikaudu 30 eurot pluss käibemaks soodsam. Võib öelda, et ta võitis ligi kolmandiku. Loomulikult tarbimised ja inimeste elukohad on erinevad, aga see on üks näide sellest, et said võitu küll," rääkis Eesti Energia Eesti turu juht Dajana Tiitsaar. Universaaleteenuse valinud kliendid on pakutuga rahul, sest Eesti Energia kõnekeskusse pöördujate hulk on langenud madale tasemele, ütles Tiitsaar.

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov ütles, et nende elektrimüügiklientidest läks unversaalteenusele üle 60 protsendi kodutarbijatest. Ka tema sõnul said kliendid selle tõttu senisest väiksema arve, kuid keskmist vähenemist on keeruline välja tuua, sest klientide tarbimismahud on väga erinevad.

Elektri keskmine börsihind oli septembris 228 ja oktoobris 174 eurot megavatt-tunnist. Kuid langust see ei näita, sest talvel läheb elekter kallimaks. "Eelolev talv ikkagi prognoositakse, et hinnad on kõrgemad - üle 200 euro megavatt tunni eest. Tarbimist tuleb ju tegelikult talvel juurde nii et selles mõttes kindlasti universaalteenus aitab inimesi ja loodetavasti aitab tulevikus ka neid ettevõtteid, kes universaalteenusele lähevad. Suuremat hinnalangust oodatakse järgmise aasta lõpus ülejärgmisel aastal," lausus Kotov.