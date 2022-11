Riia lennujaam tahab erakapitali toel ulatuslikult laieneda

Juba ehitatakse seal Rail Balticu terminali, samasse plaanitakse ka lennujaama uut ja suuremat reisijatehoonet. Praegu otsitakse erainvestoreid lennujaama keskmeks kavandatud linnaku rajamiseks.

Riia lennujaama arenguplaanid on väga suurejoonelised - 24 hektari suurusele maa-alale rajatakse hotellid, kaubanduspinnad, konverentsikeskused ja bürood. Kui see kõik valmis, peaks taristut kasutama 30 000 inimest päevas - nii transiitreisijaid, Riiga tulijaid ja siit lahkujaid, kohalikud elanikud ja oma töötajaid.

Kui Rail Balticu jaam ja lennujaama terminal rajatakse peamiselt Euroopa Liidu raha eest, siis linnaku 300 miljoni suurusest investeeringust moodustab suurema osa erakapital.



"Ei pea ehitama eraldi teid, muud taristut, näiteks valgustust. See kõik on juba olemas. Saate seda kasutada kahel eesmärgil - lennujaama linnakus kaubanduse, kinnisvara ja logistika tarbeks. Ja loomulikult ka lennujaama vajadusteks," ütles Airport City Academy tegevjuht Pieter van der Horst.

Reisijatele, kes Rail Balticu rongilt tulles kasutavad sihtkohta jõudmiseks lennukit, plaanitakse liikumine teha väga mugavaks - üks pilet ja pagas viiakse otse rongilt lennukisse edasi.

Riia lennujaama juhatuse liige Arturs Saveljevs ütles, et raudteejaama ja lennujaama terminali vahele rajatakse sild, kus saavad liikuda reisijad. "Ja maa alla ehitatakse tunnel pagasiveoks. Lennujaama uue terminali täiendav pind saab olema 30 000 ruutmeetrit. Seda on üle kahe korra enam kui

praegustes reisijate teenindamise hoonetes," sõnas Saveljevs.

Iseküsimus on, kus seda suurt taristut kasutama hakkab. Aga Riias rehkendatakse, et sobiva autosõidu kaugusel elab kuus miljonit ja kahetunnise lennuteekonna kaugusel 100 miljonit inimest. Viimaste aastate numbrid näitavad, et Riia lennujaam teenindab Balti riikide lennureisijaist ja kaubavedudest üle 40 protsendi.

Riia lennujaama juhatuse esimees Laila Odina ütles, et idasuund pole ainult Venemaa, see on ka sealt kaugemal. "Meil on hea partner Usbekistanis, kes lendab siia regulaarselt," ütles Odina. "Kasahstaniga peame läbirääkimisi

nii reisijate kui ka kaubaveo üle. Ja kui vaatame veel kaugemale, on seal Aserbaidžaan, Armeenia ja Gruusia," sõnas Odina. "Meie linnak ei hakka teenindama ainult reisijaid. Kaasame kohalikku kogukonna, kohalikud elanikud," lisas Saveljevs.

Lisaks kolme suurprojekti kooskõlla viimisele on Riia lennujaam arvestanud oma arengus ka kodulennufirma Air Baltic plaanidega.