ERR Lätis: Riia lennujaam püüab hoida naabritest madalamat hinnataset

Ryanairi turuosa on Riias kolme aastaga tõusnud kolm korda, moodustades juba 31 protsenti. Air Baltic on küll liider, kuid osatähtsus on kukkunud 51 protsendini.

Ryanairil on Riias eelmisest aastast oma baas. Kuid populaarsust võidavad teisedki firmad – Finnair suurendab Riiast lende ja Uzbekistani firma reis Taškenti oli reedelgi reisijaist tulvil.

"Lennufirmade praegune prognoos näitab, et reiside arv suureneb. Lisandub uusi sihtkohti, ka neid, kuhu meilt varem pole lennata saanud. Nii et meie vaatame tulevikku väga optimistlikult," ütles Riia lennujaama kommunikatsioonijuht Laura Kulakova.

Lennujaamatasud on väga erinevad ja Riias püütakse muudatusi teha koostöös vedajatega. Lätis lennujaama juhtide sõrmenipsust võimalikuks hinnatõusuks ei piisa, paljud otsused peab heaks kiitma valitsus.

"Oleme oma tariife muutnud. Üks viimase aja otsuseid on tõsta puudega inimeste teenindamise tasu. Kallimaks on muutunud ka mõned teised teenused. Hinnakujundus on katkematu tegevus. Seetõttu ei saa ma täna öelda, et meil näiteks järgmisel aastal kõik tariifid 30 protsenti kallinevad. Praegu meil sellist plaani pole," selgitas Kulakova.

Air Baltic tutvustab oma suvesihtkohti Riia turismimesil. Air Balticu juhid kinnitavad, et Ryanairi otsus ei mõjuta kuidagi nende arenguplaane Tallinnas, sest lisaks lennujaamatariifidele on ka muid argumente, mida liine avades arvestada.

"Me ei muuda oma lennuplaani seepärast, et lennujaamas, kus oleme olnud väga edukad, on tasud tõusnud. Kui lennujaam ei tee just midagi reeglitevastast. Loomulikult pole tore, et kulud kasvavad. Kuid nii toimub see praegu kõikjal Euroopas," rääkis Air Balticu tegevjuht Martin Gauss.

Gaussi sõnul pole Tallinna lennujaam hinnatasemelt kindlasti Euroopa kallimate hulgas, kuid Riiast lennata on firmale odavam kui Tallinnast, sest Riias asub Air Balticu keskus. Reisijateni aga piletihindade kaudu hinnaerinevus ei jõua.

"Pakume Tallinnast 16 otsesihtkohta, kuid palju rohkem Riia kaudu. Tallinna - Riia lend pole ainult tavapärane ärilend, vaid see loob võrgustiku jätkureisideks," ütles Gauss.

Riia lennujaam oli ka eelmisel aastal Baltimaade turuliider, moodustades 40 protsenti nii Balti riikide reisijate- kui ka kaubaveost ning lendude arvust. Sihtkohti oli mullu 112.