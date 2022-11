Tartu Ülikool jätkab läbirääkimisi toomkiriku varemetesse restorani rajamiseks

31. oktoobril arutati ülikooli nõukogu istungil Siigur Restoranide algatust rajada toomkiriku varemete vahele klaashoone. Nõukogu liikmete hoiak ettepaneku suhtes oli toetav ja nad soovitasid rektoril jätkata ettevõtjaga läbirääkimisi. Nõukogu rõhutas, et ülikool peab olema uuendusmeelne ja uutele lahendustele avatud ning samal ajal väärtustama ajaloolist pärandit.

"On väga tänuväärne, et toomkiriku varemete tulevik on tekitanud elava arutelu nii avalikus meedias kui ka otsesuhtluses ülikooli liikmetega. Mõistan hästi nii projekti kriitikute kui ka pooldajate argumente. Need peegeldavad kõnekalt Tartu Ülikooli põhiväärtusi: hoida ühtaegu vana ja väärtuslikku ning olla samas avatud uutele ideedele ja soodustada innovatsiooni. Toomkiriku varemetesse restorani rajamine on just selline näide, kus otsuse tegemiseks tuleb leida tasakaal mineviku väärtustamise ja uute võimaluste loomise vahel," teatas rektor professor Toomas Asser ülikooli siseveebis.

Tema sõnul on läbirääkimistel ülikooli jaoks kaks peamist lähtepunkti. Esiteks peab kultuuriväärtus olema endiselt hästi hoitud ja kavandatav ehitis ei tohi seda mingilgi moel kahjustada. Teiseks tuleb ettevõtjaga läbi rääkida majanduslik pool, sealhulgas ülikooli jaoks vastuvõetav kasutustasu.

"Ettevõtja on senises suhtluses tõestanud, et tema jaoks on selle idee põhialus kultuuriväärtuse säilitamine ja väärtustamine ning hoone täitmine akadeemilisele õhkkonnale sobivalt väärika sisuga. Projekti arhitektidel on kogemus vanade ja väärtuslike objektide restaureerimisega ning ka neile uue sisu andmisega, ja seda on nad teinud väga hästi. See annab meile lisakindluse, et läbirääkimistega jätkata," märkis rektor.

Selleks, et saada muinsuskaitse ametlik seisukoht, esitab ülikool hoone omanikuna muinsuskaitse eritingimuste taotluse. Seejärel on Tartu piirkondlikul muinsuskaitsekomisjonil võimalik saata taotlus edasi mitmesse muinsuskaitse erikomisjoni.

"Kas klaasmaja tuleb või mitte, saame öelda alles siis, kui oleme ettevõtjaga läbi rääkinud nii kultuuriväärtuse säilitamisega seotud kui ka majanduslikud aspektid ning saanud tagasiside muinsuskaitseasutustelt ja Keskkonnaametilt," märkis rektor. "Meie jaoks on oluline seegi, et ehitis on kavandatud mitmeotstarbelisena. Restoranina on see kasutusel üksnes kindlatel aegadel, seetõttu on ettevõtja kinnitanud huvi täita hoone mitmekesise sisuga ja pakkuda kasutusvõimalusi ka ülikoolile."

Rektor vahendas nõukogu liikmete seisukohta, et ülikool ei tee otsust, mille tulemus oleks pöördumatu. See tähendab, et kui ülikool peaks lõpuks ehituseks loa andma, kuid projekt ei too ettevõtjale oodatud tulemust või kui 10-aastane kasutustähtaeg lõpeb, kõrvaldab ettevõtja ehitise varemete vahelt ja taastab alal praeguse seisu. Kuna osa varemetevahelisest alast on arheoloogiliselt läbi uuritud, ei sekkuta klaashoone kommunikatsioonide rajamisega ajaloolistesse kihistustesse.