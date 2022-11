Puidu hind tõuseb, kallinemise vedajaks on küttepuit

Okaspuupalkide hinnad olid võrreldes teise kvartaliga langustrendis. Samal ajal lehtpuupalkide hinnad jätkuvalt kasvasid.

"Euroopas kestev sõda ja Venemaa poolt tekitatud energiakriis on kaasa toonud ebanormaalsed arengud puiduturul. Pikaaegselt välja kujunenud proportsioonid puidusortimentide hindade vahel on oluliselt muutunud," märkis Erametsakeskus.

Männipalkide hinnad langesid kolmandas kvartalis ligi viis protsenti, kuusepalk ligi üheksa protsenti ja kuusepeenpalk 11,5 protsenti.

"Kindlasti on hinnalanguses oma osa ka kuni kolmanda kvartali alguseni toimunud küllaltki intensiivsel palkide impordil Venemaalt ja kuuse-kooreüraski rüüste jätkumisel, aga järjest rohkem hakkab mõju avaldama ka majanduse jahtumine," teatas keskus.

Kõikide lehtpuu jämesortimentide hinnad on kvartaliga kallinenud – kasepakk 12,6, haavapalk 17,2 ja kasepalk 17,6 protsenti. Kõige rohkem tõusis kõige odavama sortimendi ehk lepapalgi hind (19,1 protsenti).

Möödunud aastaga võrreldes on kasepakk on kallinenud juba 47, kasepalk 67,3, haavapalk 73,6 ja lepapalk 73,7 protsenti.

"Ka paberipuiduturul on jätkunud pöörane hinnakasv," teatas Erametsakeskus. "Kõikide sortide hinnad on läbi aegade kõrgeimad. Nii on männipuit aastaga kallinenud 138,2, kuusepuit 145,7, kasepuit 171,6 ja haavapuit koguni 182,9 protsenti! Sellise pöörase hinnakasvu taga on lisaks Venemaa puidu äralangemisele ka Euroopat vallutanud energiakriis ja energiapuidu suurem nõudlus ning sellest tulenev energiapuidu erakordselt suur hinnakasv."

Just küttepuidu hind ongi puiduturul hinnatõusu vedaja ning alates eelmise aasta augustist igakuiselt kasvanud.

Küttepuidu hind on aastaga tõusnud enam kui kolm korda. Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on hind tõusnud 42,7 ja aastaga 209,8 protsenti.

Puidu hinnad. Autor/allikas: Erametsakeskus

"Kokkuvõtteks võib öelda, et kui energiapuidu hinnad peaksid ühel hetkel hakkama langema, siis toob see kaasa paberipuidu hinnalanguse ja vähendab survet ka palgihindadele, kuid hetkel veel neid märke näha ei ole," märkis keskus.