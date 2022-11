Leedu ostab USA-lt kaheksa HIMARS-i raketisüsteemi

Kui Ukraina laseb Vene sihtmärkide pihta rakette, mis tulistavad 85 kilomeetri kaugusele, siis Leedu kaitseministri sõnul ostab Vilnius ka rakette laskeulatusega 300 kilomeetrit.

"HIMARS-i mobiilne raketisüsteem, mida Ukraina on kasutanud, on tõestanud tõhusust. Me liikusime kokkuleppe suunas terve aasta ning mitte üksi, vaid koos lätlaste ja eestlastega. Läti ja Eesti ostavad samasugused süsteemid, kuid vähem kui Leedu. See on võimekus, mida Balti riigid saavad enesekaitseks kasutada, kuid ka siis, kui meie liitlaste julgeolek on ohus. See on strateegilise tasemega relvastus," rääkis Leedu kaitseminister Arvydas Anusauskas.

Raketisüsteemide tootja on Lockheed Martin. Kohale jõuaksid süsteemid kolme aasta pärast.