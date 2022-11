Indrek Saar riigikogusse enam ei kandideeri

Saar meenutas kirjas, et kui teda esimest korda riigikokku valiti, oli ta noorem tütar sama vana, kui praegu on ta lapselapsed. "Seega on käes aeg teada anda, et olen otsustanud riigikokku enam mitte kandideerida. See otsus ei ole sündinud üleöö ja on saanud põhjalikult laagerduda."

Saare sõnul ütleb klassikaline juhtimisteooria, et juhid peaksid üldjuhul keskmiselt seitsme aasta tagant tegema karjääripöörde, et nemad ja nende juhitav organisatsioon saaksid edasi areneda.

"2021. aasta kevadel, kui olime juba üle aasta elanud koos pandeemia ja piirangutega, olin olnud 14 aastat järjest tipp-poliitikas ja 10 viimast sellest juhi ametites - peasekretäri, ministri, erakonna esimehena. Kuidas ma ka ei analüüsinud, jõudsin ikka samale tulemusele - tõenäosus anda pikemas perspektiivis midagi uut oma erakonnale ja seeläbi ühiskonnale jääb üha väiksemaks ja oht stagneeruda üha suureneb. Ja seda ma ei taha, sest mõlemad on mulle kallid. Sestap jõudsin otsusele teha tee vabaks nii uutele poliitikasse tulijatele kui endale uuteks väljakutseteks."

Saar lisas, et ta veel päriselt ei tea, millised need olema saavad, aga et tunneb, et nii on aus kõigi suhtes. Ta lubas suhtuda väga tõsiselt nendesse ülesannetesse, mis tal hetkel riigikogus on ja rõõmuga täita mandaadist tulenevaid kohustusi lõpuni.

"Ärme lase ennast liigselt heidutada sellest, mida näitab konservatiivide tellitav reiting. Valimisteni on veel mitu kuud minna ja objektiivsemad reitingud on mõnevõrra soodsamad. Me ajame õiget asja ja meis on jätkuvalt sisu ja potentsiaali. Virutame uue käigu sisse ja anname gaasi, sest paljud loodavad just meie peale."

Ta meenutas, et sotsiaaldemokraadid on alati kirglikult vaielnud selle üle, kuidas midagi teha, aga neil on alati olnud ühine eesmärk.

"Ja kui on pidanud valima populaarse ja õige otsuse vahel, oleme pea alati valinud õige. Eks oleme selle eest ka valimistel karistada saanud, aga me saame oma järeltulevatele põlvedele puhta südamega silma vaadata," kirjutas Saar.

Indrek Saar (49) poliitikas

- Indrek Saarest sai Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige 12. detsembril 1998.

- Ta on olnud riigikogu XI, XII, XIII ja XIV koosseisu liige.

- 2007. aastal sai ta riigikogu valimistel (Lääne-Virumaal) 1855 häält, 2011. aastal (Lääne-Virumaal) 3931 häält, 2015. aastal (Pärnumaal) 1944 häält ja 2019. aastal (Lääne-Virumaal) 1332 häält.

- Ta oli 9. aprillist 2015 kuni 29. aprillini 2019 kultuuriminister (Taavi Rõivase teises ja Jüri Ratase esimeses valitsuses).

- 9. juunist 2019 kuni 5. veebruarini 2022 oli Indrek Saar Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees.