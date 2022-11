Pevkur: olukord on väga tõsine

"Hetkel on infot kahjuks väga vähe, aga olukord on kindlasti väga tõsine. Kui see oli nüüd venelaste poolt Ukrainasse saadetud rakett ja maandus Poola territooriumil ehk NATO territooriumil, siis on olukord väga tõsine," ütles Pevkur.

"Loomulikult ootame lisainfot Poolalt, oleme nendega kontaktis ja olen palunud ka kaitseministeeriumi kriisikomisjonil olla valmisolekus, kui vähegi lisainfot Poolast tuleb, siis koguneb ka kaitseministeeriumi vastav kriisigrupp," sõnas minister.

"Kogu info, mis on praegu sealt tulnud, annab kinnitust, et see on ikkagi õhuteel Poola lennanud. Kindlasti Poola peaminister ei kutsu kokku riigikaitse nõukogu lihtsalt niisama. Kindlasti on sellel väga tõsised põhjused, aga me vajame lisainfot," ütles Pevkur.

Pevkuri sõnul sõltub asjade edasine käik sellest, millist infot Poolal on ja mida nad sellest järeldavad. "Kui see on juhuslik kontakt ja poolakad uurivad seda tavakorras, siis oluliselt midagi suurt nad ei palu teha. Kui see on selline kontakt, mis on teadlik – seal on palju erinevaid detaile: mis oli raketi võimalik trajektoor, kuidas see lendas – need saab kõik selgeks teha ja Poola peab tegema otsuse, kas ja kuidas edasi liikuda. Kas algatada artikkel 4 konsultatsioonid NATO-s, kutsuda uuesti kokku Euroopa Liidu kaitseministrid – neid võimalusi on küll ja küll, kuid selleks vajame natuke lisainfot," ütles ta.

Reinsalu: arutame liitlastega, kuidas juhtunule vastata

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on tegemist äärmiselt tõsise intsidendiga.

"Me suhtleme aktiivselt Poolaga, et teada saada rohkem detaile täna juhtunu kohta. Arusaadavalt kaitseb NATO iga oma territooriumi ruutmeetrit ja ka Eesti pühendumus kollektiivkaitsele on vankumatu. Arutame koos liitlastega, kuidas juhtunule ühiselt ja kindlameelselt vastata."

President Alar Karis teatas, et on kontaktis Poola presidendiga, et konsulteerida edasiste tegevuste osas ning Eesti seisab NATO territooriumi kaitsel liitlaste kõrval.