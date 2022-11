Saaremaa vald avab eakate pansionaadi

Mustjala päevakeskuse pansionaadis saavad eakad saarlased endale vajadusel elamise juba järgmisest kuust Saaremaa valla sotsiaalosakonna kaudu.

"Pansionaadis on perenaine, kes viis päeva nädalas toimetab klientidega, aitab neid igapäeva toimingutes. Kas siis arsti juurde minekul, ravimite toomisel, toidu kohale toomisel. Ööpäevaringset valvet siin ei ole ja laupäeval-pühapäeval ka majas ei ole. Need kliendid kes siia majja tulevad, need peaksid ikka olema nii kõbusad, et nad saaksid ise hakkama," rääkis pansionaadi juhataja Ave Väli.

Uus pansionaat annab eakatele saarlastele juurde veel ühe vahepealse võimaluse kodu ja hooldekodu vahel.

"Mõni eakam inimene, kes ei saa enam kütmisega talvel hakkama. See võib olla perioodiline, see võib olla ainult talveperioodiks see eluruum siin. Aga võib ka olla pikemaajalisem, vastavalt täpselt vajadusele," rääkis Saaremaa valla sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Reelika Murd.

Praegu on Saaremaa valla viie hooldekodu kohad kõik täidetud ja järjekorrad uste taga. Vallal on plaanis veel vähemalt paar sellelaadset eakate pansionaati Saaremaale ehitada.

"Ja mis siin salata, täna on tegelikult ka erasektor huvi tundnud ja võimalik et järgmised majad ei tule enam 100-protsendilise valla osalusega vaid võib juhtuda, et ka erasektor teeb midagi taolist juba Saaremaale. Meie soov on see, et inimene saaks olla võimalikult kaua kodus, et inimene peaks oma elujärjes minema võimalikult hilises etapis hooldekodusse. Ehk et see ongi täpselt see vaheetapp, kus ta ei saa päris üksi kodus hakkama, küll aga ta ei peaks minema ka hooldekodusse," ütles Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk.

Kõik on praegu veel liiga uus, et isegi täpsed hinnad pole kokku arvutatud.

"Keskmise pensioniga eakas saab ise oma sissetulekuga hakkama, saab kõik oma tasud siin tasutud," ütles Murd.

1. jaanuari seisuga elas Saaremaal üle 6800 enam kui 65-aastase eakat. Viie aasta taguse ajaga võrreldes enam kui sadakond rohkem. Ja senistes hooldekodudes elab neist ligi 300.